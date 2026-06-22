دولت اندونزی در راستای توسعه صنعت حلال و حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط، برنامه صدور گواهی حلال رایگان برای حدود ۵۰۰ هزار واحد اقتصادی را آغاز کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، مامان عبدالرحمن وزیر بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط اندونزی اعلام کرد : این طرح با همکاری نهاد تضمین محصولات حلال این کشور اجرا می‌شود تا کسب‌وکار‌ها بتوانند خود را با الزام دریافت گواهی حلال تا اکتبر ۲۰۲۶ تطبیق دهند.

وی افزود: دریافت گواهی حلال موجب افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان، ارتقای رقابت‌پذیری و گسترش فرصت‌های بازار برای بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهد شد.

وزیر بنگاه‌های کوچک و متوسط اندونزی همچنین از توسعه برنامه‌های کارآفرینی و راه‌اندازی سامانه «ساپا اوم‌کا‌ام» خبر داد؛ بستری که قرار است به حدود ۵۷ میلیون کسب‌وکار خرد و متوسط در سراسر کشور خدمات ارائه کند.

بر اساس این گزارش، فعالان اقتصادی از طریق این سامانه به خدماتی از جمله تأمین مالی، دریافت گواهی‌نامه‌ها، مجوز‌های کسب‌وکار، دوره‌های آموزشی و اطلاعات توسعه فعالیت‌های اقتصادی دسترسی خواهند داشت.

اندونزی که بزرگ‌ترین جمعیت مسلمان جهان را در خود جای داده است، تلاش می‌کند با گسترش زیرساخت‌های صنعت حلال، جایگاه خود را به عنوان یکی از بازیگران اصلی این بازار در منطقه تقویت کند و رقابت بیشتری با مالزی، یکی از پیشگامان صنعت حلال در جنوب شرق آسیا، داشته باشد.