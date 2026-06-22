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پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تفاهمنامه همکاری علمی، پژوهشی، آموزشی و اجرایی امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ تفاهم نامه همکاری پژوهشگاه میراثفرهنگی با مرکز تحقیقات راه و مسکن ، در راستای همکاریهای مشترک علمی، پژوهشی، آموزشی و اجرایی و با هدف ارتقای سطح کیفی طرحهای مرتبط با میراثفرهنگی کشور به امضای محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری و غزال راهب رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی رسید.
این تفاهمنامه با موضوع همکاری خدمات علمی، پژوهشی، آموزشی و اجرایی در قالب طرحهای تحقیقاتی مشترک و فراهم ساختن بستر اداری و ستادی مناسب به منظور انجام این طرحها و سایر امکانات و تجربه و توان تخصصی متقابل در تمامی زمینهها و اهداف مشترک و وظایف محوطه مرتبط با چارچوب اساسنامه و اسناد بالادستی به عنوان دستگاههای حاکمیتی و مشورتی دولت و سایر موارد مرتبط و مورد علاقه طرفین است.