رقابت‌های پارادوچرخه‌سواری قهرمانی کشور در دو رشته پیست و جاده، در دو بخش آقایان و بانوان در رده سنی آزاد برگزار شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات پارادوچرخه‌سواری قهرمانی کشور، پاسداشت ایثارگری‌های جانبازان سرافراز جنگ تحمیلی رمضان، ۳۰ و ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ در پیست مجموعه ورزشی آزادی و بوستان ترافیک تهران برگزار شد و استان لرستان، عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد.

اسامی نفرات و تیم‌های برتر این رقابت‌ها به شرح زیر است؛

آقایان؛

رشته پیست، ماده یک کیلومتر، کلاس‌های C۱ C۲ C۳

مقام اول: ایوب خالقی – فارس

مقام دوم: شاهین اکبری – لرستان

مقام سوم: مهدی کوهمره – فارس

رشته پیست، ماده یک کیلومتر، کلاس C۴

مقام اول: بهروز فرزاد – لرستان

مقام دوم: احمد حمزه‌لو – لرستان

مقام سوم: صادق انصاری – همدان

رشته پیست، ماده یک کیلومتر، کلاس C۵

مقام اول: فربد علی‌محمدی – مرکزی

مقام دوم: صابر رحیم‌پور – گیلان

مقام سوم: محمد درویش – مازندران

رشته پیست، ماده یک کیلومتر، کلاس B

مقام اول: محمد دلیر و رضا رشنو – استان خوزستان

مقام دوم: حسام ساقی و آرش کلاهچی – استان‌های خراسان رضوی و لرستان



رشته پیست، ماده تعقیبی انفرادی، کلاس‌های C۱ C۲ C۳

مقام اول: ایوب خالقی – فارس

مقام دوم: مهدی کوهمره – فارس

مقام سوم: شاهین اکبری – لرستان

رشته پیست، ماده تعقیبی انفرادی، کلاس C۴

مقام اول: بهروز فرزاد – لرستان

مقام دوم: احمد حمزه‌لو – لرستان

مقام سوم: صادق انصاری – همدان

رشته پیست، ماده تعقیبی انفرادی، کلاس C۵

مقام اول: فربد علی‌محمدی – مرکزی

مقام دوم: علی رضایی – مازندران

مقام سوم: محمد درویش – مازندران

رشته پیست، ماده تعقیبی انفرادی، کلاس B

مقام اول: حسام ساقی و آرش کلاهچی – استان‌های خراسان رضوی و لرستان

مقام دوم: محمد دلیر و رضا رشنو – استان خوزستان

رشته جاده، ماده تایم تریل انفرادی، کلاس‌های C۱ C۲ C۳

مقام اول: مهدی کوهمره – فارس

مقام دوم: ایوب خالقی – فارس

مقام سوم: شاهین اکبری – لرستان

رشته جاده، ماده تایم تریل انفرادی، کلاس C۴

مقام اول: بهروز فرزاد – لرستان

مقام دوم: احمد حمزه‌لو – لرستان

مقام سوم: صادق انصاری – همدان

رشته جاده، ماده تایم تریل انفرادی، کلاس C۵

مقام اول: فربد علی‌محمدی – مرکزی

مقام دوم: علی رضایی – مازندران

مقام سوم: محمد درویش – مازندران

رشته جاده، ماده تایم تریل انفرادی، کلاس B

مقام اول: حسام ساقی و آرش کلاهچی – استان‌های خراسان رضوی و لرستان

مقام دوم: محمد دلیر و رضا رشنو – استان خوزستان

رشته جاده، ماده استقامت، کلاس‌های C۱ C۲ C۳

مقام اول: ایوب خالقی – فارس

مقام دوم: مهدی کوهمره – فارس

مقام سوم: شاهین اکبری – لرستان

رشته جاده، ماده استقامت، کلاس C۴

مقام اول: بهروز فرزاد – لرستان

مقام دوم: احمد حمزه‌لو – لرستان

مقام سوم: صادق انصاری – همدان

رشته جاده، ماده استقامت، کلاس C۵

مقام اول: فربد علی‌محمدی – مرکزی

مقام دوم: محمد درویش – مازندران

مقام سوم: علی رضایی – مازندران

رشته جاده، ماده استقامت، کلاس B

مقام اول: حسام ساقی و آرش کلاهچی – استان‌های خراسان رضوی و لرستان

مقام دوم: محمد دلیر و رضا رشنو – استان خوزستان

بانوان؛

رشته جاده، ماده تایم تریل انفرادی، کلاس B

مقام اول: مریم ادیب و آتوسا عباسی – استان تهران

مقام دوم: زهرا میرآخوری و شهلا شجاع – استان تهران

رشته جاده، ماده استقامت، کلاس B

مقام اول: مریم ادیب و آتوسا عباسی مقانکی – استان تهران

مقام دوم: زهرا میرآخوری و شهلا شجاع امینه – استان تهران

نتایج مجموع تیمی

مقام اول: استان لرستان

مقام دوم: استان فارس

مقام سوم: استان خوزستان