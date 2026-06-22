پخش زنده
امروز: -
رقابتهای پارادوچرخهسواری قهرمانی کشور در دو رشته پیست و جاده، در دو بخش آقایان و بانوان در رده سنی آزاد برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات پارادوچرخهسواری قهرمانی کشور، پاسداشت ایثارگریهای جانبازان سرافراز جنگ تحمیلی رمضان، ۳۰ و ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ در پیست مجموعه ورزشی آزادی و بوستان ترافیک تهران برگزار شد و استان لرستان، عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد.
اسامی نفرات و تیمهای برتر این رقابتها به شرح زیر است؛
آقایان؛
رشته پیست، ماده یک کیلومتر، کلاسهای C۱ C۲ C۳
مقام اول: ایوب خالقی – فارس
مقام دوم: شاهین اکبری – لرستان
مقام سوم: مهدی کوهمره – فارس
رشته پیست، ماده یک کیلومتر، کلاس C۴
مقام اول: بهروز فرزاد – لرستان
مقام دوم: احمد حمزهلو – لرستان
مقام سوم: صادق انصاری – همدان
رشته پیست، ماده یک کیلومتر، کلاس C۵
مقام اول: فربد علیمحمدی – مرکزی
مقام دوم: صابر رحیمپور – گیلان
مقام سوم: محمد درویش – مازندران
رشته پیست، ماده یک کیلومتر، کلاس B
مقام اول: محمد دلیر و رضا رشنو – استان خوزستان
مقام دوم: حسام ساقی و آرش کلاهچی – استانهای خراسان رضوی و لرستان
رشته پیست، ماده تعقیبی انفرادی، کلاسهای C۱ C۲ C۳
مقام اول: ایوب خالقی – فارس
مقام دوم: مهدی کوهمره – فارس
مقام سوم: شاهین اکبری – لرستان
رشته پیست، ماده تعقیبی انفرادی، کلاس C۴
مقام اول: بهروز فرزاد – لرستان
مقام دوم: احمد حمزهلو – لرستان
مقام سوم: صادق انصاری – همدان
رشته پیست، ماده تعقیبی انفرادی، کلاس C۵
مقام اول: فربد علیمحمدی – مرکزی
مقام دوم: علی رضایی – مازندران
مقام سوم: محمد درویش – مازندران
رشته پیست، ماده تعقیبی انفرادی، کلاس B
مقام اول: حسام ساقی و آرش کلاهچی – استانهای خراسان رضوی و لرستان
مقام دوم: محمد دلیر و رضا رشنو – استان خوزستان
رشته جاده، ماده تایم تریل انفرادی، کلاسهای C۱ C۲ C۳
مقام اول: مهدی کوهمره – فارس
مقام دوم: ایوب خالقی – فارس
مقام سوم: شاهین اکبری – لرستان
رشته جاده، ماده تایم تریل انفرادی، کلاس C۴
مقام اول: بهروز فرزاد – لرستان
مقام دوم: احمد حمزهلو – لرستان
مقام سوم: صادق انصاری – همدان
رشته جاده، ماده تایم تریل انفرادی، کلاس C۵
مقام اول: فربد علیمحمدی – مرکزی
مقام دوم: علی رضایی – مازندران
مقام سوم: محمد درویش – مازندران
رشته جاده، ماده تایم تریل انفرادی، کلاس B
مقام اول: حسام ساقی و آرش کلاهچی – استانهای خراسان رضوی و لرستان
مقام دوم: محمد دلیر و رضا رشنو – استان خوزستان
رشته جاده، ماده استقامت، کلاسهای C۱ C۲ C۳
مقام اول: ایوب خالقی – فارس
مقام دوم: مهدی کوهمره – فارس
مقام سوم: شاهین اکبری – لرستان
رشته جاده، ماده استقامت، کلاس C۴
مقام اول: بهروز فرزاد – لرستان
مقام دوم: احمد حمزهلو – لرستان
مقام سوم: صادق انصاری – همدان
رشته جاده، ماده استقامت، کلاس C۵
مقام اول: فربد علیمحمدی – مرکزی
مقام دوم: محمد درویش – مازندران
مقام سوم: علی رضایی – مازندران
رشته جاده، ماده استقامت، کلاس B
مقام اول: حسام ساقی و آرش کلاهچی – استانهای خراسان رضوی و لرستان
مقام دوم: محمد دلیر و رضا رشنو – استان خوزستان
بانوان؛
رشته جاده، ماده تایم تریل انفرادی، کلاس B
مقام اول: مریم ادیب و آتوسا عباسی – استان تهران
مقام دوم: زهرا میرآخوری و شهلا شجاع – استان تهران
رشته جاده، ماده استقامت، کلاس B
مقام اول: مریم ادیب و آتوسا عباسی مقانکی – استان تهران
مقام دوم: زهرا میرآخوری و شهلا شجاع امینه – استان تهران
نتایج مجموع تیمی
مقام اول: استان لرستان
مقام دوم: استان فارس
مقام سوم: استان خوزستان