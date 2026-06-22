مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: باتوجه به ماندگاری توده هوای گرم در استان، وقوع دما‌های ۴۹ درجه و بالاتر در در اغلب مناطق دور از انتظار نیست.

گرما دست از سر خوزستانی‌ها بر نمیدارد، تداوم وقوع دما‌های ۴۹ درجه و بالاتر

گرما دست از سر خوزستانی‌ها بر نمیدارد، تداوم وقوع دما‌های ۴۹ درجه و بالاتر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی توده هوای گرم و وقوع دما‌های ۴۹ درجه و بالاتر تا روز چهارشنبه در اغلب نقاط استان بجز مناطق مرتفع شرقی و شمالی تداوم خواهد داشت.

وی افزود: همچنین جریانات گرم و مرطوب جنوبی طی روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه (به ویژه در صبحگاه و شامگاه) در سواحل و مناطق جنوب شرقی و جنوبی استان سبب افزایش رطوبت و شرجی هوا خواهد شد.

سبزه زاری می‌گوید: تا روز جمعه در اغلب مناطق استان به ویژه مناطق غربی، جنوب غربی و تا حدودی مرکزی سرعت وزش باد در حد متوسط تا نسبتاً شدید خواهد بود، بنابراین احتمال برخاستن گرد و غبار موقتی نیز دور از انتظار نیست.

مدیر کل هواشناسی خوزستان ادامه داد: در شبانه روز گذشته شوش با ۵۰.۶ و گتوند با ۲۴.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۴۹.۵ و کمینه ۳۰.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.