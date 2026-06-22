فرمانده یگان حفاظت اراضی ملی اداره‌کل راه و شهرسازی اردبیل گفت: ۳۱ هکتار از اراضی دولتی و بیت‌المال به ارزش ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از سال گذشته تاکنون در استان رفع تصرف شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، سرهنگ مهدی نوظهور روز دوشنبه اظهار کرد: نیرو‌های یگان حفاظت اراضی ملی اداره کل راه و شهرسازی استان با تلاش شبانه‌روزی و اقدامات مستمر و حضور به‌موقع از اراضی ملی در استان حفاظت می‌کنند تا مورد تخریب، تعدی و تصرف سودجویان قرار نگیرد.

وی با تشریح اقدامات پیشگیرانه حفاظت از اراضی زیر پوشش در استان افزود: از سال گذشته تا امروز بیش از ۲ هزار و ۳۱۰ مرحله گشت حفاظت از اراضی با توزیع بیش از ۱۲ هزار بروشور اطلاع‌رسانی عمومی در محدوده اراضی تحت پوشش انجام گرفت.

فرمانده یگان حفاظت اراضی ملی اداره‌کل راه و شهرسازی اردبیل گفت: با بیان اینکه هرگونه دخل، تصرف و بهره‌برداری غیرقانونی اشخاص حقیقی و حقوقی از اراضی دولتی و ملی برابر قانون جرم تلقی می‌شود، ادامه داد: در برخورد قاطع و قانونی با متخلفان و متعرضان به حریم زمین‌های دولتی و خلع ید آنها از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

نوظهور با قدردانی از اهتمام مدیرکل و معاون املاک و حقوقی راه و شهرسازی، فرماندهی انتظامی استان، مسئولان قضایی و دادستان مرکز استان در برخورد قاطع با متعرضان به حریم زمین‌های دولتی گفت: شهروندان در شهر‌های استان می‌توانند گزارش‌ها و تخلفات زمین‌خواری، ساخت‌وساز‌ها و تصرفات غیرقانونی در زمین‌های دولتی را از طریق شماره پیامک ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ به یگان حفاظت از اراضی راه و شهرسازی استان اردبیل اطلاع دهند.

وی افزود: یگان حفاظت اراضی ملی اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت هرگونه اخبار و گزارش‌ها مردمی در راستای مقابله با هرگونه تصرف اراضی زیرپوشش است.

در سال گذشته ۷۵ پرونده مربوط به تصرف اراضی دولتی در محاکم دادگستری استان تشکیل و با اجرای ۱۰۵ حکم قضایی ۶۴ هکتار از زمین‌های دولتی استان رفع تصرف شد.