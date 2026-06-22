مردم عاشورایی خوزستان در هفتمین شب از ماه محرم به یاد شهدای دشت کربلا به سوگواری پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم ولایتمدار استان در هفتمین شب از ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با برپایی مجالس عزاداری به یاد رشادت‌های شهیدان دشت کربلا به سوگواری پرداختند.

مردم کربلایی خوزستان با سر دادن ندای لبیک یا حسین (ع) و لبیک یا عباس (ع) در رثای شهیدان دشت کربلا به سوگواری پرداختند و بر ادامه راه سرخ شهیدان با تاسی از مکتب عاشورا تاکید کردند.