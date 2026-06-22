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پخش سریال «سرخدار» از سهشنبه دوم تیرماه در شبکه یک آغاز میشود و همزمان از لوگوی این مجموعه نیز رونمایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سریال «سرخدار» به کارگردانی و تهیهکنندگی مسعود فرخنده که به موضوع حفظ منابع طبیعی و نبرد میان جنگلبانان و سوداگران میپردازد، هر شب ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه یک سیما پخش میشود.
این سریال اجتماعی که در جنگلهای مازندران فیلمبرداری شده است، با نویسندگی اکبر روح و سارا رشیدی، مسئولیت خطیر انسان در قبال حفاظت از جنگلها را به تصویر میکشد.
داستان این مجموعه بر محور نبرد میان جنگلبانان متعهد و سوداگران فرصتطلبی شکل گرفته است که منافع شخصی خود را بر حفظ میراث طبیعی ترجیح میدهند.
در این اثر، عمار تفتی در نقش یک جنگلبان دلسوز ظاهر شده است که تمام توان خویش را صرف حراست از جنگلهای سرخدار میکند.
در نقطه مقابل او، مجید پتکی نقش یک قاچاقچی چوب را ایفا میکند که با اقدامات مخرب خود، چالشهای جدی برای طبیعت و جامعه رقم میزند.
تقابل میان جبهه حفاظت و تخریب، یکی از محورهای اصلی درام «سرخدار» محسوب میشود که مخاطبان را با کشمکشهای درونی و بیرونی شخصیتها همراه میکند.
بازی عمار تفتی و مجید پتکی در دو نقش کاملاً متضاد، فضایی متفاوت و جذاب برای این مجموعه تلویزیونی فراهم آورده است.
این سریال که از تولیدات سیمای استانها به شمار میرود، با نگاهی به مسائل اجتماعی و محیطزیستی، پیامهای مهمی را در خصوص حفظ منابع طبیعی به مخاطبان منتقل میکند.
این مجموعه از سهشنبه دوم تیرماه، هر شب در ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه یک سیما پخش میشود.