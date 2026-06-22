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رئیس سازمان بورس از ساماندهی سهام عدالت و اجرای دستورالعمل مربوط به آن خبر داد و گفت: اقدامات متعددی برای نهاییسازی فرآیند ساماندهی سهام عدالت انجام شده است و امیدواریم اجرای آن در تابستان امسال به نتیجه برسد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در آیین نواختن زنگ معاملات تابستان ۱۴۰۵ با گرامیداشت یاد شهدای کربلا، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگهای تحمیلی، از حضور معاون اول رئیسجمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد اقتصادی و فعالان بازار سرمایه در این مراسم قدردانی کرد.
حجتاله صیدی با اشاره به شرایط بازار سرمایه در ماههای اخیر گفت: بازار سرمایه از مراحل مختلف مدیریت بحران عبور کرده و اکنون پس از طی مرحله سوم، به تعادل نسبی رسیده و در مرحله تثبیت تعادل قرار دارد؛ مرحلهای که زمینه ورود به فاز رونق را فراهم میکند.
صیدی افزود: دستیابی به این شرایط بدون تلاش و مجاهدت فعالان بازار سرمایه، نهادهای مالی، شرکتهای پذیرفتهشده و همچنین تابآوری مردم در برابر تهدیدها امکانپذیر نبود.
نقش دولت و شبکه بانکی در ثبات بازار سرمایه
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر نقش دولت در حمایت از بازار سرمایه گفت: حمایت از بازار سرمایه صرفاً به معنای تزریق منابع مالی نیست. پیشبینیپذیر شدن فضای اقتصادی، ثبات سیاستها و حمایت دولت از معیشت مردم، بنگاهها و بخش واقعی اقتصاد، مهمترین حمایت دولت از بازار سرمایه محسوب میشود، که بورس این نوع از حمایت را تجربه کرده است.
وی از سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به دلیل همراهی مستمر با سیاستهای بازار سرمایه قدردانی کرد و گفت: رویکرد مثبت وزارت اقتصاد راجع به فعالان بازار نقش مؤثری در حفظ ثبات بازار داشته است.
صیدی همچنین از همکاری بانک مرکزی، مدیران عامل بانکها و شبکه بانکی در مدیریت شرایط بازار تقدیر کرد و افزود: بانکها در این دوره نقش مهمی در حفظ آرامش و ثبات بازار ایفا کردند. این بخشهای حاکمیتی به ثبات بازار و رسیدن بازار به تعادل در اسرع وقت بسیار کمک کردند.
قدردانی از نهادهای مالی و شرکتهای بورسی
وی با اشاره به نقش نهادهای مالی در عبور بازار از شرایط دشوار پس از جنگ، گفت: نهادهای مالی و فعالان بازار، کارگزاریها، شرکتهای تأمین سرمایه، سبدگردانها، مدیران صندوقها و شرکتهای پذیرفتهشده در بورس تلاشهای گستردهای برای حفظ ثبات بازار انجام دادند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: شرکتها بعضی حتی با وجود آسیبها و مشکلات موجود، گزارشهای مناسبی به بازار ارائه کردند و برای بازگشت سریع تولید به شرایط عادی تلاش کردند؛ موضوعی که مورد توجه فعالان بازار قرار گرفت.
عرضههای اولیه بزرگ در راه بازار سرمایه
صیدی با اشاره به آغاز فصل تابستان و برنامههای سازمان بورس برای ورود به مرحله رونق گفت: یکی از مهمترین برنامههای پیشرو، افزایش سرعت عرضههای اولیه است. فهرست عرضههای اولیه در بازار سهام آماده شده و عرضه شرکتهای بزرگتر و مهمتر در هفتههای آینده آغاز خواهد شد. این اقدام ضمن توسعه افقی بازار، موجب افزایش عمق بازار و فراهم شدن شرایط بهتر برای اقتصاد ایران خواهد شد.
رونمایی از ابزارهای جدید مالی
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسعه ابزارهای مالی را دومین محور برنامههای این سازمان اعلام کرد و گفت: این ابزارها با هدف تأمین مالی، مدیریت ریسک، افزایش بازده، حمایت از حقوق سرمایهگذاران و تسریع تشکیل سرمایه طراحی شدهاند.
رونمایی از اولین صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت ارزی
صیدی اعلام کرد: نخستین مجوزهای صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق با درآمد ثابت ارزی صادر شده و ۲ بانک ملی و ملت نخستین نهادهایی هستند که این ابزار را عملیاتی خواهند کرد.
وی افزود: این صندوقها علاوه بر ایجاد فرصتهای جدید سرمایهگذاری، میتوانند به مدیریت بازار سرمایه و بازار ارز نیز کمک کنند.
اوراق امتیاز معدن به بورس میآید
رئیس سازمان بورس همچنین از رونمایی و عملیاتی شدن اوراق امتیاز معدن با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو، وزارت اقتصاد و سازمان بورس در هفته آینده خبر داد.
بهبود حکمرانی شرکتی و پایش عملکرد شرکتها
صیدی بهبود حکمرانی شرکتی و پایش عملکرد شرکتها را سومین محور برنامههای سازمان بورس برشمرد و گفت: همزمان با فصل مجامع و انتشار گزارشهای ششماهه شرکتها، تعامل با شرکتهای بزرگ ادامه خواهد یافت.
وی افزود: تجربه نشستهای تخصصی با شرکتهای بزرگ در سال گذشته موجب ارتقای کیفیت گزارشدهی و افزایش شفافیت شده و تأثیر مثبتی بر رونق بازار داشته است.
ساماندهی سهام عدالت در دستور کار
رئیس سازمان بورس ساماندهی سهام عدالت و اجرای دستورالعمل مربوط به آن را چهارمین برنامه مهم سازمان بورس اعلام کرد.
صیدی گفت: با حمایت معاون اول رئیسجمهوری، وزیر اقتصاد و همکاری سایر دستگاههای ذیربط، اقدامات متعددی برای نهاییسازی فرآیند ساماندهی سهام عدالت انجام شده و امیدواریم اجرای آن در تابستان امسال به نتیجه برسد.
درخواست برای تأمین پایدار انرژی بنگاهها
صیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نگرانی بنگاههای اقتصادی نسبت به ناترازی انرژی گفت: عملکرد بخش مالی وابسته به عملکرد مناسب بخش واقعی اقتصاد است و تأمین برق و گاز واحدهای تولیدی اهمیت ویژهای دارد.
وی ضمن درخواست از معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد: «هر میزان که تأمین انرژی بنگاهها در اولویت قرار گیرد، به حفظ تولید و ثبات اقتصادی کمک خواهد کرد و آثار مثبتی بر بازار سرمایه خواهد داشت.
بازار در انتظار برنامه بازسازی شرکتهای آسیبدیده
رئیس سازمان بورس با اشاره به دغدغه فعالان بازار درباره شرکتهای آسیبدیده در جنگ گفت: یکی از مهمترین پرسشهای بازار، زمان بازگشت این شرکتها به ظرفیت کامل تولید است. تدوین برنامه عملیاتی بازسازی، زمانبندی اجرای آن و برآورد آثار مالی این فرآیند میتواند به شفافیت بیشتر بازار کمک کند.
صیدی همچنین از تشکیل صندوقهایی با همکاری نهادهای مالی برای تأمین مالی بازسازی شرکتهای آسیبدیده خبر داد.
پیشنهاد ورود شرکتهای بزرگ دولتی به بورس
رئیس سازمان بورس در ادامه به محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهوری، که در این مراسم حضور داشت، پیشنهاد کرد دولت زمینه حضور شرکتهای بزرگ را در بازار سرمایه فراهم کند.
صیدی با اشاره به اینکه تجربه عرضه شرکتهای بزرگ در بازار سرمایه موفق بوده است، گفت: ورود بنگاههای بزرگ میتواند به توسعه بازار سرمایه و افزایش عمق آن کمک کند.
به گفته رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، سهام شرکتهایی در مقیاس شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز میتواند در بازار سرمایه عرضه شود.
تأکید بر اجرای دستورالعمل سهام عدالت
صیدی با اشاره دوباره به موضوع سهام عدالت گفت: عزم جدی برای نهاییسازی دستورالعمل اجرایی این طرح وجود دارد که البته تحقق آن نیازمند وفاق و هماهنگی میان دستگاههای مختلف است.
رئیس سازمان بورس ابراز امیدواری کرد بازار سرمایه در تابستان ۱۴۰۵ وارد دورهای جدید از رونق و توسعه شود و بتواند نقش مؤثرتری در رشد اقتصادی و پیشرفت کشور ایفا کند.