جنگ افروزی رژیم‌های آمریکا و اسرائیل و حمایت برخی حکومت‌های اروپایی از آن‌ها برخلاف خواست اکثریت مردم، شکاف میان افکار عمومی و سیاست‌های رسمی در انگلیس را به اندازه‌ای عمیق کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، جنگ افروزی رژیم‌های آمریکا و اسرائیل و حمایت برخی حکومت‌های اروپایی از آن‌ها برخلاف خواست اکثریت مردم، شکاف میان افکار عمومی و سیاست‌های رسمی در انگلیس را به اندازه‌ای عمیق کرده است که اکنون برخی سیاستمداران این کشور از ناامیدی فزاینده مردم نه فقط از دولت‌ها، بلکه از خود دموکراسی سخن می‌گویند.

واگرایی‌های سیاسی و افزایش بی اعتمادی مردم انگلیس به دموکراسی و سیاستمدارانشان روزنامه انگلیسی گاردین را برآن داشت تا با درج مطلبی اذعان کند که مردم در این کشور، نه تنها از این دولت، بلکه از خود دموکراسی ناامید شده‌اند.

این نا امیدی‌ها در نظرسنجی‌ها، گروه‌های کانونی و در نگاه رأی‌دهندگان و تحلیل گران سیاسی در انگلیس کاملا دیده می‌شود.

کریس ناینهم تحلیل گر مسائل سیاسی در انگلیس گفت: ما اکنون با آسیب‌های جدی به دموکراسی در این کشور روبروییم. در بریتانیا اکنون شرایطی بر قرار است که یک اقلیتِ پنج در صدی، از جنایات اسرائیل حمایت می‌کنند. در حالی که نتایج نظر سنجی‌ها نشان می‌دهد اقدامات اسراییل مغایر با خواست اکثریتِ مردم است.

اوم افزود: رسانه‌های انگلیسی، بخشی از همان آسیبی‌اند که به روند‌های دموکراتیک در این کشور وارد شده است و این برای یک جامعه دموکراتیک فاجعه است.

صاحب نظران می‌گویند بی اعتمادی مردم به سیاستمداران در انگلیس و سیاست‌های دولت این کشور، از جمله مشارکت در جنگ‌های آمریکا، نسل کشی اسرائیل در فلسطین و حمله به دیگر کشورها، در حال سرعت گرفتن‌ هستند و برخی سیاستمداران با درک این واقعیت به بی سابقه‌ترین انتقاد‌ها از برخی سیاست‌های دولت روی آورده‌اند. از جمله این افراد املی ثورنبری، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس عوام انگلیس است که مصونیت «سرسام آور» نخست وزیر رژیم اسرائیل را حاصل حمایت‌ها و چشم پوشی دولت‌های غربی دانست و دولت‌های انگلیس و آمریکا را به کوتاهی و سهل انگاری در حق مردم فلسطین متهم کرد.

این نماینده مشهور مجلس گفت: تصمیم مهمی که بیش از هشت ما پیش دولت برای به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک کشور گرفت گام اول بود، اما گام‌های بعدی چه شد؟ باید به حقیقت نگاه کنید، تصاویر کودکانی که کنار کوهی از آوار خوابیده‌اند و با گازگرفتگی موش‌ها مواجه‌اند. بیش از ۷۲ هزار فلسطینی کشته شده‌اند و در طول به اصطلاح آتش بس که دونالد ترامپ آن را «بزرگترین لحظه بشریت» اعلام کرد بیش از هفتصد نفر دیگر در غزه به کشته شدند.

ثروت اندوزی با کشتار وسیع و ویرانی، تجارت اهریمنی جنگ افزارسازان با کمک حکومت‌های جنگ افروز که اندرو فاینس تاین نویسنده و فعال مدنی در کتاب خود با نام «خشم اهریمنانه سلاح» به ابعاد تجارت جهانی اسلحه و نقش این تجارت در نابودی جهان می‌پردازد و راه‌های مبارزه با آن را نشان می‌دهد.

اندرو فاینستاین (Andrew Feinstein)، مدیر عامل مؤسسه "بازرسی‌های جهانی سایه" نماینده مستعفی مجلس ملی آفریقایی جنوبی گفت: این کتاب ابعاد فاسدترین داد و ستد جهانی یعنی سلاح را که سهم چهل درصدی در تجارت جهانی دارد بر ملا می‌کند. این تجارت اهریمنی چرخ فعالیت‌های سیاسی در غرب را که خود را دموکراسی می‌نامد، روغن کاری می‌کند و در نتیجه این همکاری شیطانی، زمینه‌ها برای تنش‌ها و جنگ‌ها فراهم می‌کند. یعنی ارتیاط تجارت جهانی و اسلحه و پولی که روانه احزاب سیاسی غرب می‌کند، دولت‌های غربی را تشنه جنگ می‌کند، بر بودجه نظامی دولت‌های غربی می‌افزاید و در نتیجه، این فساد تجاری، گسترده‌تر و عمیق‌تر می‌شود، آن گاه این پول‌های فاسد به احزاب سیاسی غرب پرداخت می‌شود و سیاستمداران غربی، پول بیش تری از این تجارت اهریمنی به جیب می‌زنند و سیاستمداران و شرکت‌های جنگ افزار سازی بیش‌تر سود می‌کنند.

تحولات سال‌های اخیر و رویکرد‌های آمریکا و متحدان غربی‌اش در قبال موضوعاتی همچون آزادی، دموکراسی و حقوق بشر، علاوه بر قشر‌های مختلف جامعه، شمار بیشتری از سیاستمداران و نخبگان را درباره صداقت و پایبندی حکومت‌های غربی به ارزش‌های اعلامی دچار تردید کرده است.