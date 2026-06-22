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مانور اطفای حریق در مریوان با هدف افزایش سطح آمادگی نیروهای عملیاتی و سنجش توان واکنش در شرایط بحرانی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، با هدف آمادگی در مقابل حریقهای احتمالی در عرصههای طبیعی و پیشگیری از حوادث احتمالی، مانور اطفای حریق با حضور نیروهای آتشنشانی و دستگاههای خدماتی و امدادی در مریوان برگزار شد.
در این برنامه که به منظور تقویت و ارزیابی آمادگی، سرعت عمل و هماهنگی بینبخشی اجرا شد، نیروهای آتشنشانی و امدادی با اجرای سناریویی از وقوع حریق، نحوه مهار آتش، امدادرسانی به مصدومان احتمالی و تخلیه ایمن محل حادثه را تمرین کردند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان در حاشیه برگزاری مانور اطفای حریق در مریوان گفت: برگزاری اینگونه مانورها نقش مهمی در ارتقای آمادگی نیروهای اجرایی و واکنش سریع در برابر حوادث، بهویژه آتشسوزی در عرصههای طبیعی دارد.
شریفیپور افزود: حفاظت از منابع طبیعی، مراتع و جنگلها نیازمند آمادگی مستمر، تجهیزات مناسب و همکاری همه دستگاههای مسئول است.
وی با اشاره به اهمیت پیشگیری و مقابله بهموقع با آتشسوزیها اظهار کرد: هدف از اجرای این مانور، سنجش میزان آمادگی نیروها، تقویت هماهنگی بینبخشی و شناسایی نقاط ضعف و قوت در عملیات اطفای حریق است تا در شرایط واقعی بتوان با سرعت و دقت بیشتری وارد عمل شد.
فرماندار مریوان نیز در این مانور با تأکید بر اهمیت صیانت از سرمایههای طبیعی منطقه گفت: شهرستان مریوان بهدلیل برخورداری از عرصههای وسیع طبیعی، نیازمند توجه ویژه در حوزه پیشگیری و مقابله با آتشسوزی است.
جهانی با بیان اینکه هماهنگی میان دستگاههای امدادی، خدماتی و اجرایی در زمان وقوع بحران، از مهمترین عوامل موفقیت در مدیریت حوادث است افزود: برگزاری این مانور علاوه بر افزایش آمادگی نیروها، موجب ارتقای سطح آگاهی و حساسیت نسبت به حفاظت از منابع طبیعی میشود و لازم است این برنامهها بهصورت مستمر در سطح شهرستان تداوم داشته باشد.