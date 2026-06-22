آمادگی برای اطفای حریق عرصه‌های طبیعی در مریوان آمادگی برای اطفای حریق عرصه‌های طبیعی در مریوان آمادگی برای اطفای حریق عرصه‌های طبیعی در مریوان آمادگی برای اطفای حریق عرصه‌های طبیعی در مریوان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، با هدف آمادگی در مقابل حریق‌های احتمالی در عرصه‌های طبیعی و پیشگیری از حوادث احتمالی، مانور اطفای حریق با حضور نیرو‌های آتش‌نشانی و دستگاه‌های خدماتی و امدادی در مریوان برگزار شد.

در این برنامه که به منظور تقویت و ارزیابی آمادگی، سرعت عمل و هماهنگی بین‌بخشی اجرا شد، نیرو‌های آتش‌نشانی و امدادی با اجرای سناریویی از وقوع حریق، نحوه مهار آتش، امدادرسانی به مصدومان احتمالی و تخلیه ایمن محل حادثه را تمرین کردند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان در حاشیه برگزاری مانور اطفای حریق در مریوان گفت: برگزاری این‌گونه مانور‌ها نقش مهمی در ارتقای آمادگی نیرو‌های اجرایی و واکنش سریع در برابر حوادث، به‌ویژه آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی دارد.

شریفی‌پور افزود: حفاظت از منابع طبیعی، مراتع و جنگل‌ها نیازمند آمادگی مستمر، تجهیزات مناسب و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری و مقابله به‌موقع با آتش‌سوزی‌ها اظهار کرد: هدف از اجرای این مانور، سنجش میزان آمادگی نیروها، تقویت هماهنگی بین‌بخشی و شناسایی نقاط ضعف و قوت در عملیات اطفای حریق است تا در شرایط واقعی بتوان با سرعت و دقت بیشتری وارد عمل شد.

فرماندار مریوان نیز در این مانور با تأکید بر اهمیت صیانت از سرمایه‌های طبیعی منطقه گفت: شهرستان مریوان به‌دلیل برخورداری از عرصه‌های وسیع طبیعی، نیازمند توجه ویژه در حوزه پیشگیری و مقابله با آتش‌سوزی است.

جهانی با بیان اینکه هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی، خدماتی و اجرایی در زمان وقوع بحران، از مهم‌ترین عوامل موفقیت در مدیریت حوادث است افزود: برگزاری این مانور علاوه بر افزایش آمادگی نیروها، موجب ارتقای سطح آگاهی و حساسیت نسبت به حفاظت از منابع طبیعی می‌شود و لازم است این برنامه‌ها به‌صورت مستمر در سطح شهرستان تداوم داشته باشد.