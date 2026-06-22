بر اساس اطلاعیه عرضه بورس‌کالای ایران، بیش از ۱۴۸ هزار تن محصولات فولادی امروز (اول تیر) در تالار حراج همزمان این بازار عرضه شد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس اطلاعیه عرضه بورس‌کالای ایران، امروز دوشنبه اول تیرماه ۱۴۰۵ در تالار حراج همزمان، بیش از ۱۴۸ هزار تن از محصولات فولادی شامل شمش بلوم و ورق گرم B با قیمت‌های پایه مشخص در اختیار خریداران قرار گرفت.

بر این اساس، ۱۳۰ هزار و ۷۷۵ تن شمش بلوم با قیمت پایه ۵۴۹ هزار و ۲۰۹ ریال به ازای هر کیلوگرم روی تابلو معاملات قرار گرفت.

همچنین امروز، ۱۷ هزار و ۶۴۴ تن ورق گرم B نیز با قیمت پایه ۷۶۵ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم در دسترس خریداران قرار گرفت.