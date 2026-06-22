پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی استان یزد از کشف ۱۴۴ دستگاه گوشی تلفن همراه سرقتی به ارزش ۲۱۰ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد در یک عملیات تعقیب و مراقبت، یک سارق گوشی تلفن همراه را دستگیر کردند.
وی افزود: از این متهم ۱۴۴ دستگاه گوشی سرقتی تلفن همراه کشف شد که کارشناسان ارزش آنها را ۲۱۰ میلیارد ریال برآورد کردهاند.
فرمانده انتظامی استان یزد ادامه داد: متهم که قصد انتقال این اموال سرقتی از تهران به شرق کشور را داشت با تیزهوشی ماموران پلیس یزد دستگیر و روانه دادسرا شد.
سردار نگهبان تصریح کرد: سرقت تمامی این گوشیها توسط یک باند حرفهای سرقت در پایتخت انجام شده که کارآگاهان پلیس آگاهی یزد و تهران انهدام و دستگیری اعضای این باند را در دستور کار قرار دادهاند.
وی خاطرنشان ساخت: تمامی گوشیهای سرقتی طی فرایند ۴۸ ساعته تحویل مالباختگان خواهد شد.