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امروز سکوی فرایندی P ۴ میدان رشادت بهعنوان یکی از بزرگترین سکوهای فرایندی نفت کشور با وزن حدود ۶۲۰۰ تن با موفقیت در آبهای خلیجفارس نصب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این اقدام زمینه افزایش روزانه ۳۵ هزار بشکهای ظرفیت تولید نفت و تزریق روزانه ۸۰ هزار بشکه آب برای حفظ فشار مخزن و شتاببخشی به برنامه توسعه یکی از مهمترین میدانهای خلیجفارس را فراهم میکند.
پروژه طراحی، ساخت و نصب این سکوی تولیدی که بهدلیل تحریمها با تأخیر روبهرو شده بود با توان متخصصان و مدیران نفتی کشور شتاب گرفت و امروز با استفاده از روش پیچیده و منحصربهفرد float over (شناورسازی) بهصورت کامل نصب شد.
تمام مراحل طراحی، مهندسی، ساخت و نصب سکوی P۴ توسط متخصصان ایرانی و بدون وابستگی به خارج از کشور انجام شده که نمادی از توان فنی و مهندسی صنعت نفت ایران در اجرای پروژههای عظیم فراساحلی است.
گفتنی است، میدان نفتی رشادت که در حوزه عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران و در فاصله حدود ۹۰ کیلومتری جزیره لاوان قرار دارد، از سال ۱۳۴۸ به بهرهبرداری رسیده و اجرای پروژه نصب سکوی P۴، فصل تازهای در توسعه این میدان راهبردی و افزایش ظرفیت تولید نفت فراساحل را رقم خواهد زد.