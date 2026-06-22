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عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از نشست هفته آینده این کمیسیون برای بررسی عملکرد بودجهای دولت در سه ماه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهرداد گودرزوند چگینی گفت: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفته آینده نشستی را برای بررسی عملکرد بودجهای دولت برگزار میکند. در این جلسه که عملکرد بودجهای دولت در سه ماه نخست امسال مورد بررسی قرار خواهد گرفت، مقامات اجرایی مرتبط با موضوع نیز در جلسه کمیسیون حضور خواهند داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: تحقق درآمدهای پیشبینی شده برای بودجه ۱۴۰۵ در بخشهای مختلف اعم از درآمدهای نفتی، مالیاتی و ... و همینطور نحوه هزینهکرد آنها، از جمله مواردی است که در این جلسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.