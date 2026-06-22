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مدیر کل کمیته امداد امام خمینی خوزستان گفت: نخستین آشپزخانه در قالب طرح اطعام حسینی در اهواز راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمال شیبمه با اشاره به اینکه در طول ماه محرم و صفر ۱۷۱ آشپزخانه طرح اطعام حسینی در شهرستانهای مختلف خوزستان با مشارکت مراکز نیکوکاری فعالیت میکنند، ادامه داد: نخستین آشپزخانه این طرح در مرکز نیکوکاری حضرت ابوالفضل العباس (ع) شهرک رزمندگان (کمیته امداد غرب اهواز) راهاندازی شده است.
وی افزود: پویش «اطعام و احسان حسینی» در قالب طبخ و توزیع غذای گرم و همچنین تهیه، بستهبندی و توزیع بستههای معیشتی میان نیازمندان و با استفاده از ظرفیت مردمی از جمله مراکز نیکوکاری و خیریهها، هیأتهای مذهبی، مساجد و حسینیهها، مواکب، گروههای جهادی و سایر تشکلهای مردمی در سطح استان و خیران با هدف ترویج فرهنگ انفاق و نیکوکاری از اول ماه محرم آغاز شده است و تا پایان ماه صفر ادامه دارد.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی خوزستان ادامه داد: همچنین در هدف گذاری طرح اطعام حسینی امسال، پیش بینی میشود با کمکهای مردمی و خیران حقیقی و حقوقی در قالب یک میلیون پرس غذای گرم و ۳۵۰ هزار بسته معیشتی، اقلام خوراکی و غذایی در اختیار خانوادههای محروم قرار میگیرد.
شیبه گفت: مردم نیکوکار میتوانند با شمارهگیری #۸۸۷۷ *۰۶۱* به صورت استانی، نذر خود را در پویش اطعام و احسان حسینی اهدا کنند و کمکهای خود را به دست نیازمندان برسانند.