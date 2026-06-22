به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد فیروزنیا با اعلام این خبر گفت: مأموران اجرایی سرمحیط ‌بانی ارجمند در جریان پایش و گشت ‌های مستمر در منطقه، موفق به شناسایی و دستگیری متخلفان صید غیرمجاز شدند.

وی افزود: از افراد دستگیرشده تعداد ۲۸ قطعه ماهی کشف و ضبط شد و متخلفان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

فیروزنیا با تأکید بر اهمیت حفاظت از منابع آبی و آبزیان منطقه تصریح کرد: گشت‌ های کنترلی مأموران محیط زیست در مناطق مختلف شهرستان فیروزکوه با هدف پیشگیری از تخلفات، حفاظت از تنوع زیستی و صیانت از زیستگاه‌ های طبیعی به‌ صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه خاطرنشان کرد: مشارکت مردم و گزارش تخلفات محیط زیستی نقش مهمی در حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از آسیب به گونه ‌های جانوری دارد.