به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شبکه بهداشت و درمان فریمان گفت: در حاشیه سومین محفل خیراندیشی مؤسسه خیریه شهید آیت الله خامنه ای (ره) که با حضور امام جمعه، فرماندار و جمعی از مسئولان محلی و خیران نیک اندیش صورت گرفت، ۵۴۰ میلیون ریال کمک نقدی به منظور حمایت از بیماران کم بضاعت شهرستان اختصاص یافت.

محمود ولایتی‌ مقدم با قدردانی از همکاری خیران در کاهش دغدغه‌های درمانی اقشار آسیب پذیر، به تشریح فرآیند تخصیص این اعتبار پرداخت و افزود: به منظور شناسایی دقیق و هدفمند بیماران نیازمند، بررسی‌ های کارشناسی با همکاری واحد مددکاری بیمارستان حضرت زهرا (س) انجام شد.

وی ادامه داد: بر اساس این بررسی ها، ۸ نفر از بیماران کم بضاعت که قبلا احراز هویت شده بودند، برای دریافت این کمک معرفی شدند تا بخشی از هزینه های درمانی آن ها از این محل تأمین شود.

ولایتی‌ مقدم گفت: این مجموعه برای تسهیل جذب و توزیع عادلانه کمک های مردمی در حوزه سلامت آمادگی دارد.