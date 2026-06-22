به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست فرمانداری شهرستان زرقان گفت: در راستای اجرای سیاست توسعه عدالت آموزشی، با مشارکت سازمان نوسازی مدارس و آموزش و پرورش این شهرستان با شعار "هر فصل تقدیم یک مدرسه به نظام آموزشی" تکمیل ۱۱ مجموعه آموزشی و ورزشی دانش اموزی را در دستور کار قرار داد.

سعید نظری افزود: شهرستان زرقان با سرانه آموزشی ۴.۵۱ متر مربع، پایین‌تر از میانگین ۵.۵۹ متر مربعی استان قرار دارد و در بحث زیرساخت‌های آموزشی جزء مناطق محروم فارس است.

وی گفت: مدرسه شهدای صنعت نفت در محله دودج زرقان و ۲ هنرستان در شهر رحمت آباد و شهر زرقان از مدارسی است که با مشارکت خیران تا مهر امسال به بهره برداری می‌رسد.

سرپرست فرمانداری زرقان افزود: همچنین ۲ مدرسه در شهر‌های زرقان و شهریار در روستای مهربان بخش رحمت آباد با قریب به ۵۰ درصد پیشرفت در حال ساخت، ۲ مدرسه در مسکن مهر امام رضا شهر لپویی با پیشرفت ۳۰ درصدی از محل اعتبارات وزارت راه و شهرسازی و سالن ورزشی دانش آموزی شهدای صنعت نفت با مشارکت شرکت پالایش نفت شیراز در شهر زرقان همزمان با هفته دولت امسال به بهره برداری می‌رسد.