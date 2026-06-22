مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید و مسئولان بانک مسکن در نشستی مشترک، آخرین اقدامات و توافقات مربوط به بهره‌برداری و واگذاری ۱۸۶ واحد مسکن استیجاری در شهر جدید اندیشه را بررسی کردند.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، نشست مشترک شرکت عمران شهرهای جدید و بانک مسکن با هدف بررسی روند واگذاری طرح ۱۸۶ واحدی شهر جدید اندیشه در قالب مسکن استیجاری برگزار شد.

در این جلسه، شهرام ملکی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، به همراه مسئولان بانک مسکن، ابعاد اجرایی و حقوقی طرح را مورد بررسی قرار دادند.

طرفین بر تسریع فرآیندهای لازم برای بهره‌برداری و واگذاری واحدها تأکید کردند.

این طرح در راستای سیاست‌های دولت برای توسعه بازار مسکن استیجاری و حمایت از زوج‌های جوان تعریف شده است.

همچنین راهکارهای گسترش همکاری‌های مشترک میان شرکت عمران شهرهای جدید و بانک مسکن برای اجرای طرح‌های مشابه بررسی شد.

طرح ۱۸۶ واحدی اندیشه با هدف افزایش عرضه واحدهای اجاره‌ای و تسهیل دسترسی اقشار هدف به مسکن مناسب در دستور کار قرار دارد.