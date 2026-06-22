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رئیس جهاد کشاورزی خراسان رضوی از جهش صنایع تبدیلی کشاورزی استان به ظرفیت فرآوری بیش از ۸.۹ میلیون تن خبرداد.
-به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: تا پایان سال ۱۴۰۴ تعداد یکهزار و ۱۵۵ واحد صنعتی فعال در حوزههای مختلف صنایع تبدیلی و بستهبندی محصولات کشاورزی در خراسان رضوی مشغول فعالیت بودهاند.
مجیدجعفری،با بیان اینکه این واحدها ظرفیت فرآوری بیش از ۸.۹ میلیون تن ماده خام کشاورزی را دارند، افزود: توسعه صنایع تبدیلی نقش مهمی در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، ایجاد ارزش افزوده و افزایش اشتغال در بخش کشاورزی دارد.
جعفری ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ نیز ۴۷ واحد جدید صنایع تبدیلی و فرآوری در استان به بهرهبرداری رسیده که ظرفیت جذب بیش از ۲۹۳ هزار تن ماده خام کشاورزی را فراهم کرده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تأکیدکرد:گسترش این واحدها میتواند علاوه بر تقویت زنجیره تولید، زمینه افزایش بهرهوری و رونق اقتصادی در بخش کشاورزی استان را فراهم کند.