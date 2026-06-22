پاول دوروف، بنیان‌گذار تلگرام، در اظهاراتی جنجالی شرکت متا را به سازماندهی اختلال در دسترسی کاربران به این پیام‌رسان در هند متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از رجیستر، پاول دوروف در سکوی ایکس مدعی شده است که شرکت مخابراتی هندی «ریلاینس» با استفاده از روشی موسوم به «ربایش BGP» دسترسی کاربران خارج از هند، از جمله در امارات، به تلگرام را مختل می‌کند.

در حملات موسوم به BGP hijacking، مهاجمان با انتشار اطلاعات نادرست مسیریابی، ترافیک اینترنت را به آدرس‌های IP اشتباه هدایت می‌کنند. از آنجا که روتر‌ها از طریق پروتکل دروازه مرزی (BGP) این اطلاعات را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند، چنین داده‌های جعلی می‌تواند به سرعت در سطح اینترنت منتشر شود و موجب اختلال در دسترسی کاربران به سرویس‌های آنلاین شود.

دوروف مدعی است شرکت «جیو»، زیرمجموعه ریلاینس، از این روش برای ایجاد اختلال در دسترسی به تلگرام استفاده کرده و این اقدام را احتمالی عمدی و مرتبط با رقابت بازار توصیف کرده است. او همچنین به سرمایه‌گذاری ۵.۷ میلیارد دلاری متا در ریلاینس و همکاری‌های اخیر میان آنها اشاره کرده است.

در مقابل، جیو این ادعا‌ها را رد کرده و اعلام کرده است که شبکه خود را مطابق با استاندارد‌های جهانی مسیریابی، امنیت و شفافیت اداره می‌کند. همچنین تاکنون دوروف مدرک فنی مستقیمی برای اثبات این ادعا‌ها ارائه نکرده است.