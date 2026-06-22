مدیر توزیع برق مهاباد از اتمام عملیات نوسازی شبکه شهری و تبدیل ۵۵۰ کیلومتر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار خبر داد. این طرح با هدف افزایش پایداری شبکه و کاهش تلفات انرژی از سال ۱۴۰۰ اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیر توزیع برق مهاباد گفت: طرح اصلاح و تبدیل کامل شبکه سیمی برق این شهر به کابل خودنگهدار با هدف افزایش پایداری شبکه و ارتقای کیفیت خدمات برق‌رسانی به پایان رسید.

جلال زایر اظهار کرد: اجرای این طرح از سال ۱۴۰۰ توسط شرکت توزیع نیروی برق آغاز شد و امسال عملیات تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار در محدوده شهری مهاباد به طور کامل به اتمام رسیده و مهاباد جز شهر‌های پیشرو در اجرای این طرح بوده است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۵۵۰ کیلومتر از شبکه سیمی برق به کابل خودنگهدار تبدیل شده است، افزود: در بخش روستایی نیز حدود ۸۰ درصد طرح اجرا شده به‌طوری که تنها ۴۰ کیلومتر از شبکه برای تکمیل طرح در روستا‌های شهرستان باقی مانده است.

مدیر توزیع برق مهاباد با اشاره به مزایای اجرای این طرح بیان کرد: افزایش ضریب ایمنی شبکه، کاهش تلفات انرژی، تامین برق پایدار، نوسازی زیرساخت‌های فرسوده، بهبود مبلمان شهری و روستایی، افزایش طول عمر شبکه تا ۳۰ الی ۴۰ سال، کاهش سرقت تجهیزات و جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز از مهم‌ترین اهداف و دستاورد‌های این طرح به شمار می‌رود.

زایر ادامه داد: نصب و توسعه روشنایی معابر، به‌ویژه در مناطق روستایی، کاهش خطر برق‌گرفتگی و پیشگیری از سرقت تجهیزات شبکه از دیگر مزایای اجرای طرح تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار است.

وی همچنین از تعویض پنج هزار چراغ فرسوده در بخش مرکزی و خلیفان خبر داد و گفت: تمامی چراغ‌های سطح شهر و روستا به چراغ‌های LED تبدیل شده‌اند که این اقدام علاوه بر کاهش مصرف انرژی، در کاهش خاموشی‌ها و جلوگیری از سرقت تجهیزات نیز نقش موثری دارد.