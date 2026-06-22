وزارت داخله عراق محدودیت‌هایی برای سفر مسافران تبعه افغانستان و پاکستان به دو فرودگاه نجف و بغداد وضع کرد.

محدودیت سفر اتباع افغانستان و پاکستان به نجف و بغداد

محدودیت سفر اتباع افغانستان و پاکستان به نجف و بغداد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛ پیرو اطلاعیه صادره وزارت داخله عراق و اداره مهاجرت مستقر در فرودگاه بین‌المللی نجف، محدودیت‌های جدیدی برای پذیرش مسافران با تابعیت افغانستان و پاکستان در پرواز‌های خروجی از ایران به دو فرودگاه نجف و بغداد وضع شده است.

بر اساس این اطلاعیه، پذیرش مسافران دارای تابعیت کشور‌های افغانستان و پاکستان در پرواز‌های مقصد نجف و بغداد تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده است.