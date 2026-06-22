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فارس با تولید سالانه بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن انواع محصول یکی از قطبهای مهم صادرات محصولات کشاورزی است و مقابله با ملخ مراکشی برای حفظ امنیت غذایی ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی فارس گفت: سم پاشی برای مقابله به آفت هجوم ملخ صحرایی در ۲۰ هکتار از مزارع و باغهای استان آغاز شده است.
ملخ مراکشی یکی از انواع ملخهای پرخطر واز آفتهای مهم و دورهای در مناطق جنوبی و غربی فارس است.
این حشرات به دلیل قابلیت مهاجرت و جابهجاییهای دستهجمعی گستردهای که دارد در دورههای شیوع، به صورت گلهای بزرگ به سمت چراگاهها و زمینهای کشاورزی هجوم میبرد و به دلیل قدرت بالای تخم گذاری و مهاجرت دسته جمعی میتوانند در مدت کوتاهی پوشش گیاهی وسیعی را از بین برده و خسارات سنگینی به محصولات کشاورزی وارد کنند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی فارس گفت: برای مقابله با این آفت از روشهای مکانیکی و شیمیایی استفاده و در مرحله پوره (نوزادی) و پیش از بالغ شدن و پرواز ملخها از رشد و تکثیر آنان با هدف گسترش آفت به سایر مناطق جلوگیری میشود.
همتی اعلام کرد: تیمهای رصد و پایش به طور مستمر وضعیت جمعیت ملخهای بومی را بررسی میکنند و در صورت مشاهده افزایش تراکم جمعیت این آفت در سایر شهرستانها، عملیات مبارزه به سرعت به دیگر مناطق نیز گسترش خواهد یافت.
کارشناسان به کشاورزان توصیه کردهاند در صورت مشاهده تجمعات غیرطبیعی ملخها، مراتب را به مراکز جهاد کشاورزی منطقه خود اطلاع دهند تا بتوان از بروز بحرانهای بزرگتر جلوگیری کرد.
همتی بیان کرد: با سم پاشی و مقابله با آفت ملخ مراکشی بیش از ۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی و باغی استان فارس در برابر این آفت محفاظت شده است.
به گفته کارشناسان کشاورزی، افزایش غیرعادی بارندگیهای بهاری، تغییرات اقلیمی و کاهش جمعیت دشمنان طبیعی ملخها در طبیعت، محدودیت بودجهای و کمبود تجهیزات مقابله با آفات از جمله دلایلی است که زمینهساز شیوع دستهجمعی این آفت شده است.
هرچند سمپاشی یکی از مؤثرترین راهکارهای مقابله با هجوم ملخها است، اما استفاده بیرویه از سموم میتواند به آلودگی خاک، آبهای سطحی و زیرزمینی و کاهش جمعیت حشرات مفید و پرندگان منجر شود.
فارس با تولید سالانه سه میلیون و ۵۶۳ هزار و ۸۰۵ تن محصول، رتبه دوم تولیدات باغی کشور را در اختیار دارد و یکی از قطبهای مهم صادرات محصولات کشاورزی است.