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کارشناس هواشناسی قم از تداوم وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در استان قم تا روز چهارشنبه سوم تیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس هواشناسی گفت: آسمان قم تا روز چهارشنبه صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات بهویژه عصرها وزش بادهای شرقی نسبتاً شدید تا شدید، خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا را به دنبال خواهد داشت.
محمدرضا قاضی افزود: شدت وزش باد در مناطق مرتفع غربی و جنوبی استان بیشتر و در برخی ساعات به حدود ۷۵ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید. همچنین هوای گرم با بیشینه دمای ۴۴ تا ۴۵ درجه سانتیگراد تا روز چهارشنبه در استان ماندگار است.
وی با بیان اینکه از روز پنجشنبه به تدریج از شدت گرمای هوا کاسته میشود، گفت: روز جمعه جوی آرام و پایدار بر استان حاکم است.
در شبانهروز گذشته پلنگدره با ۲۳ درجه سانتیگراد خنکترین و جمکران با ۴۶ درجه سانتیگراد گرمترین نقاط استان بودند.