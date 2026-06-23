فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از دستگیری سارق حرفه‌ای طلاجات به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ رمضان گوروئی اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره سرقت طلاجات از منزل یک شهروند، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات پلیس مشخص شد، سارق پس از شناسایی منازل و اطمینان از خالی بودن آن، وارد این خانه شده و در مجموع یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال طلا و زیور آلات را به سرقت برده است.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان با بیان اینکه کارآگاهان پلیس آگاهی با استفاده از شگرد‌های پلیسی سارق سابقه‌دار را شناسایی و در عملیاتی پلیسی دستگیر کردند، گفت: در این راستا یک نفر مالخر شناسایی و دستگیر و اموال سرقتی شامل ۱۰ گرم طلا به مالباخته عودت داده شد.

وی از مهروموم یک واحد تجاری طلافروشی به اتهام خرید مال مسروقه خبر داد و خاطرنشان کرد: علیه متهمان پرونده قضائی تشکیل و به دادسرا معرفی شدند.

سرهنگ گوروئی به شهروندان توصیه کرد: از نگهداری طلاجات و زیورآلات گرانبها در منزل خودداری کرده و در صورت امکان از صندوق‌های امانات برای نگهداری اموال زینتی و قیمتی استفاده کنند.