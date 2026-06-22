معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان از رفع تصرف و تملک غیر قانونی ۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع از اراضی دولتی در اهواز با اجرای احکام قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدسروش نوروزی با اشاره به تکالیف قانونی این معاونت در راستای صیانت از بیت‌المال اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی ما حفاظت از اراضی دولتی است که برای تحقق این هدف، همکاری دستگاه قضایی و نیرو‌های انتظامی همواره راهگشا بوده است.

وی در خصوص جزییات این عملیات بیان داشت: در راستای اجرای احکام قضایی علیه متصرفان توسط اداره حقوقی و فرماندهی یگان حفاظت از اراضی ملی، یک مورد تصرف به مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع در شهرستان اهواز شناسایی و با انجام عملیات قلع‌وقمع و خلع‌ید، رفع تصرف شد.

نوروزی در ادامه ضمن تقدیر از یگان حفاظت، دستگاه قضایی، انتظامی و همکاران اداره حقوقی برای همکاری در این عملیات، این اقدام را حرکتی مهم در راستای حفاظت از بیت‌المال برشمرد و تصریح کرد: حفاظت و صیانت از اراضی ملی وظیفه ذاتی اداره کل راه و شهرسازی استان است و با مشاهده هرگونه تصرف، در اسرع وقت با متصرفان و سودجویان برخورد قانونی خواهیم کرد و از شهروندان می‌خواهیم تا مشاهدات خود را از موارد زمین‌خواری به شماره پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ اعلام کنند.