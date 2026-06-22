بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، استاندار بوشهر در نشست ستاد ویژه تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی با تاکید بر بر لزوم همافزایی تمامی دستگاههای اجرایی برای میزبانی شایسته از زائران در این رویداد ملی، به اهمیت راهبردی این مراسم اشاره و تصریح کرد: استان بوشهر در تمامی آیینهای ملی و مذهبی همواره حضوری درخشان داشته است و این بار نیز باید با برنامهریزی دقیق و حضور گسترده مردم در این مراسم، جلوهای از فرهنگ عاشورایی و ایستادگی مردم این خطه را در تهران به نمایش بگذاریم.
ارسلان زارع با تأکید بر لزوم هماهنگی بینبخشی، افزود: تمامی دستگاهها موظف هستند با محوریت ستاد برگزاری، زیرساختهای لازم برای امنیت، اسکان و سلامت زائران را فراهم کنند تا بوشهر در این رویداد تاریخی، حضوری الگو و نمادین داشته باشد.
در ادامه این نشست، فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با بیان اینکه مدیریت چنین حضور میلیونی در تهران نیازمند یک نقشه راه دقیق است، اظهار کرد: پیشبینی حضور ۲۰ میلیون جمعیت در تهران، کار را حساس کرده است. ما با هماهنگی استانداری و دستگاههایی نظیر منطقه ویژه پارس جنوبی، دانشگاه علوم پزشکی و هلالاحمر، ۷۰ دستگاه اتوبوس را برای اعزام متمرکز ۲۰۰۰ نفر از هماستانیهای عزیز ساماندهی کردهایم.
سردار حمیدخرمدل افزود: کاروان استان بوشهر روز ۱۴ تیر حرکت کرده و پس از شرکت در مراسم متمرکز روز پانزدهم، ۱۶ تیر به استان بازخواهند گشت و تمام تمهیدات لازم برای محل پارک و استراحت در تهران پیشبینی شده است.
جانشین فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر نیز گفت: علاوه بر ظرفیتهای اعزام متمرکز، برای مدیریت حضور خودجوش مردم، سامانه «شوق صبا» طراحی شده است تا تمامی هیئتهای مذهبی و مشتاقان، ثبتنام و آمار نهایی خود را اعلام کنند.
سردارعبدالرضا دشتی تصریح کرد: بهگونهای برنامه ریزی شده تاجلوههای هنری مراسم عزاداری بوشهر، از جمله زنجیرزنی و آیینهای آیینی، بهخوبی دیده شود. از همین رو، به صداوسیما، اداره کل ارشاد، تبلیغات اسلامی و بخشهای فرهنگی سپاه مأموریت داده شده است که از هماکنون برای مستندسازی حرفهای و حتی طراحی پخش مستقیم برنامهریزی کنند.
جانشین فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر بیان کرد: سپاه پاسداران به عنوان مجری برگزاری این مراسم هماهنگیها با سپاه محمد رسولالله (ص) و قرارگاه شهید فهمیده در تهران را انجام داده است تا شرایط مطلوبی برای حضور مردم عزیز استان بوشهر به همراه گروههای اورژانس، پلیس راهور و تدارکات کاروان بوشهر فراهم شود.
وی در پایان اظهار کرد: با توجه به فرهنگ عمیق حسینی در استان بوشهر، من یقین دارم این حضور، تاریخساز خواهد بود.