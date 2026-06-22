بسیج حداکثری استان بوشهر برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی

با برگزاری جلسه ستاد ویژه تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور استاندار بوشهر و فرماندهان نظامی و انتظامی، برنامه‌ریزی منسجم استان برای حضور تاریخی در مراسم تشییع آغاز شد.