به مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری، دادستان، قضات و جمعی از کارکنان دادگستری استان همدان با نماینده ولی فقیه در استان، دیدار کردند.

دیدار رئیس کل دادگستری، دادستان، قضات و جمعی از کارکنان دادگستری استان همدان با نماینده ولی فقیه در استان همدان

دیدار رئیس کل دادگستری، دادستان، قضات و جمعی از کارکنان دادگستری استان همدان با نماینده ولی فقیه در استان همدان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، نماینده ولی فقیه در استان همدان با گرامیداشت یاد شهید بهشتی و هفته قوه قضاییه گفت: در بحث عمل به قانون، هر چقدر مجریان قانون ملتزم باشند، قانون بهتر رعایت می‌شود.

آیت‌ا... شعبانی موثقی همچنین بر شناسایی خلا‌های قانونی و کمک به مجلس شورای اسلامی در روند قانون گذاری و اصلاح قوانین تاکید کرد.

وی هدف از قانون را تحقق عدالت دانست و افزود: در بحث تخریب ساخت و ساز‌های غیرقانونی، کار قوه قضاییه کاملا قانونی است، اما به علت اینکه نهاد دیگری وظیفه خود را به درستی انجام نداده است، کار قانونی قوه قضاییه سختگیرانه تلقی می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به سختی کار قضات، بر بحث و بررسی بیشتر در زمینه رابطه اجرای قانون و تحقق عدالت تاکید کرد.

محمدی مهر رئیس کل دادگستری استان هم، با گرامیداشت یاد شهدا به ویژه رهبر شهید و شهدای قوه قضائیه، از رسیدگی و تعیین تکلیف بیش از هزار و ۷۷۱ پرونده از زمان جنگ ۱۲ روزه تاکنون خبر داد و گفت: پارسال بیش از ۶۹ هزار پرونده رسوبی استان به ۵۰ هزار پرونده کاهش یافت.