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تیم ملی کشتی ساحلی ایران با کسب ۲ نشان طلا و ۲ نشان نقره عنوان قهرمانی مرحله سوم مسابقات سری جهانی در کشور گرجستان را کسب کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله سوم مسابقات سری جهانی کشتی ساحلی روزهای ۳۰ و ۳۱ خردادماه در شهر باتومی کشور گرجستان برگزار شد که در پایان این مسابقات تیم ایران به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد.
اسامی افراد نشان آور و رده بندی تیمی این مسابقات به شرح زیر است:
۷۰ کیلوگرم: علی اکبر زرودی (طلا)
۸۰ کیلوگرم: علی غلامی (نقره)
۹۰ کیلوگرم: امیرحسین کاووسی (نقره)
+۹۰ کیلوگرم: سید امیررضا صحرایی محلی (طلا)
رده بندی تیمی: ۱- ایران ۹۰ امتیاز ۲- گرجستان ۷۰ امتیاز ۳- آذربایجان ۵۵ امتیاز ۴- اوکراین ۴۹ امتیاز ۵- فرانسه ۲۳ امتیاز