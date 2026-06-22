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کارگاه آموزشی مشترک آبداران روستایی و بهورزان خانههای بهداشت روستاهای سردشت با هدف ارتقای کیفیت آب شرب و افزایش هماهنگی میان دستگاهها برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان سردشت از برگزاری کارگاه آموزشی مشترک آبداران روستایی و بهورزان خانههای بهداشت روستاهای این شهرستان با هدف ارتقای کیفیت آب شرب و افزایش هماهنگی میان دستگاههای مرتبط خبر داد.
مهران علیخواه اظهار داشت: این کارگاه با همکاری مرکز پایش و نظارت بر کنترل کیفیت آب و فاضلاب و شبکه بهداشت سردشت و با حضور آبداران، بهورزان، کارشناسان و رؤسای ادارات آب و فاضلاب و شبکه بهداشت شهرهای سردشت، ربط و نلاس برگزار شد.
وی با اشاره به ظرفیتها و توانمندیهای شرکت آب و فاضلاب در تأمین آب سالم و بهداشتی برای مناطق شهری و روستایی افزود: افزایش نظارتها، همکاری مستمر آبداران و بهورزان و اجرای برنامههای آموزشی نقش مهمی در ارتقای سلامت آب شرب و بهداشت عمومی دارد.
مدیر امور آب و فاضلاب سردشت با تأکید بر اهمیت فرهنگسازی در حوزه مصرف آب همزمان با هفته صرفهجویی در مصرف آب خاطرنشان کرد: همه افراد جامعه باید به عنوان سفیران و سقایان حفظ منابع آبی، در ترویج شیوههای صحیح مصرف و صیانت از این سرمایه حیاتی نقشآفرینی کنند.
علیخواه ادامه داد: در این کارگاه، موضوعات فنی مرتبط با کنترل کیفیت آب، فرآیند کلرزنی، پایش میدانی و عملکرد بهرهبرداری شبکههای آبرسانی با ارائه مطالب آموزشی و پاورپوینت تخصصی برای حاضران تشریح شد.
وی افزود: همچنین آبداران و بهورزان حاضر در جلسه، مسائل، مشکلات و پیشنهادهای خود را در زمینه بهبود روند تأمین و نظارت بر کیفیت آب شرب مطرح کردند که مورد بررسی قرار گرفت.
مدیر امور آب و فاضلاب سردشت برگزاری این کارگاه را گامی مؤثر در راستای ارتقای بهداشت عمومی، افزایش اطمینان از سلامت آب شرب و تقویت همافزایی میان دستگاههای مرتبط عنوان کرد.
در پایان این مراسم نیز با اهدای لوح تقدیر مشترک، از آبداران و بهورزان فعال و مؤثر در حوزه آبرسانی و ارتقای بهداشت مناطق روستایی تجلیل شد.