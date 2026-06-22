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رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی خوزستان از سنجش سلامت ۹۵ درصد از نوآموزان بدو ورود به دبستان در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، علی ممبینی با بیان اینکه انجام سنجش سلامت نوآموزان به عنوان شرط ثبتنام در مدارس، الزامی است، اظهار کرد: امروز یکشنبه ۳۱ خردادماه آخرین روز فعالیت پایگاهها است و تاکنون سنجش سلامت ۹۵ درصد نوآموزان خوزستانی انجام شده است.
وی درباره تمدید فعالیت این پایگاهها در تیرماه گفت: در حال حاضر منتظر تصمیم وزارتخانه هستیم و احتمال تمدید فعالیت وجود دارد. در صورت دریافت مجوز، یک پایگاه و تنها در اهواز آماده ارائه خدمات به تمامی دانشآموزان از سراسر استان خوزستان خواهد بود.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی خوزستان در خصوص آمار کلاس اولیها تصریح کرد: بر اساس آمار اعلامی از سوی وزارتخانه، پیشبینی میشود امسال ۹۳ هزار و ۶۰۰ نوآموز کلاس اولی در خوزستان داشته باشیم که حدود ۸۷ هزار نفر از این تعداد سنجش شدهاند.
ممبینی در ادامه با اشاره به فرآیند اطلاعرسانی گسترده از طریق صدا و سیما، پایگاههای خبری و تماسهای تلفنی برای انجام سنجش سلامت نوآموزان، بیان کرد: فرآیند سنجش از مهرماه آغاز شده و تاکنون ادامه داشته است؛ با این وجود، هنوز برخی خانوادهها برای سنجش سلامت فرزندان خود مراجعه نکردهاند.
وی گفت: شاید تعدادی از این افراد متولد خوزستان باشند، اما اکنون در این استان سکونت نداشته باشند و به همین دلیل برای سنجش به استانهای محل سکونت خود مراجعه کردهاند، اما جزو آمار خوزستان محسوب میشوند.