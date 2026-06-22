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مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: یکی از مهمترین اولویتهای صمت استان، پشتیبانی از تولید و فراهمسازی بستر مناسب برای توسعه سرمایهگذاری در شهرستانهای خوزستان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش در نشست کارگروه ستاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان دزفول افزود: شهرستان دزفول از ظرفیتهای مهم صنعتی، تولیدی و اقتصادی برخوردار است و رفع موانع پیشروی فعالان اقتصادی این منطقه میتواند نقش مؤثری در رونق تولید، افزایش اشتغال و توسعه اقتصادی استان خوزستان داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی بیان کرد: یکی از مهمترین اولویتهای مجموعه صمت خوزستان، پشتیبانی از تولید، حفظ اشتغال موجود و فراهمسازی بستر مناسب برای توسعه سرمایهگذاری در شهرستانهای استان است و در این راستا، مصوبات این جلسات باید با جدیت دنبال و اجرایی شوند.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان خاطر نشان کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، بستری مناسب برای بررسی میدانی و کارشناسی مشکلات واحدهای تولیدی است و تلاش میشود با همکاری همه دستگاههای مرتبط، تصمیمات مؤثر و عملیاتی برای حل مشکلات تولیدکنندگان اتخاذ شود.