به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، علی شیخ زاده افزود: برای تأمین بخشی از نیاز‌های نقدینگی شرکت موضوع واگذاری دارایی‌ها و املاک غیرمولد در دستور کار قرار گرفت، از این طریق ۱۰ همت تامین شد که به میزان ۴ همت آن بعنوان تسویه بخشی از بدهی‌های سایپا به شرکت کروز داده شد.

وی گفت: این منابع بدون تحمیل هزینه‌های مالی و استقراض بانکی به تأمین نقدینگی و مدیریت منابع شرکت کمک کرد.

مدیرعامل سایپا افزود: توافقات جدیدی برای تامین قطعات با کروز داشتیم، اما تلاش کردیم انحصار تامین قطعه را بشکنیم و حتی اگر این کار هزینه بیشتری داشته باشد ما پذیرفتیم تا دیگر فروش انحصاری را در قطعات خاص نداشته باشیم.