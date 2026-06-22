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تفاهمنامه همکاری دو ساله بین دانشگاه شیراز و قرارگاه مسکن نیروهای مسلح فارس با هدف توسعه طرح های مسکونی، تأمین مسکن برای اعضای واجد شرایط و برگزاری دورههای آموزشی تخصصی امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی دانشگاه شیراز اعلام کرد: این تفاهمنامه با حضور علیرضا افشاریفر، رئیس دانشگاه و سرتیپ پاسدار یحیی محمودزاده، فرمانده قرارگاه مسکن نیروهای مسلحبرای مدت دو سال به امضا رسید.
حاجیپور، معاون برنامهریزی و توسعه دانشگاه شیراز محورهای اصلی این همکاری را به شرح زیر اعلام کرد:
۱. ایجاد چارچوب مشترک برای برنامهریزی، حمایت و تسهیل در اجرای طرح های مسکونی و سازمانی
۲. تأمین منابع مالی و استفاده از توانمندیهای مدیریتی، علمی و اجرایی طرفین برای پیشبرد طرح ها
۳. تسهیل تأمین مسکن برای اعضای واجد شرایط طرفین
۴. بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و فنی برای افزایش بهرهوری و تسریع در اجرای پروژهها در سطح ملی و استانی
۵. برگزاری برنامههای آموزشی و کارگاههای توانمندسازی برای ارتقای دانش فنی و مدیریتی متخصصان و ذینفعان طرح ها
۶. تشکیل کارگروه مشترک متشکل از مدیران و کارشناسان دو مجموعه برای بررسی فنی، حقوقی و اقتصادی طرح ها و تصمیمسازیهای لازم