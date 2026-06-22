تفاهم‌نامه همکاری دو ساله بین دانشگاه شیراز و قرارگاه مسکن نیروهای مسلح فارس با هدف توسعه طرح های مسکونی، تأمین مسکن برای اعضای واجد شرایط و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی امضا شد.

همکاری دانشگاه شیراز و قرارگاه مسکن؛ گامی به‌سوی توسعه مسکن و توانمندسازی تخصصی

همکاری دانشگاه شیراز و قرارگاه مسکن؛ گامی به‌سوی توسعه مسکن و توانمندسازی تخصصی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی دانشگاه شیراز اعلام کرد: این تفاهم‌نامه با حضور علیرضا افشاری‌فر، رئیس دانشگاه و سرتیپ پاسدار یحیی محمودزاده، فرمانده قرارگاه مسکن نیروهای مسلحبرای مدت دو سال به امضا رسید.

حاجی‌پور، معاون برنامه‌ریزی و توسعه دانشگاه شیراز محورهای اصلی این همکاری را به شرح زیر اعلام کرد:

۱. ایجاد چارچوب مشترک برای برنامه‌ریزی، حمایت و تسهیل در اجرای طرح های مسکونی و سازمانی

۲. تأمین منابع مالی و استفاده از توانمندی‌های مدیریتی، علمی و اجرایی طرفین برای پیشبرد طرح ها

۳. تسهیل تأمین مسکن برای اعضای واجد شرایط طرفین

۴. بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و فنی برای افزایش بهره‌وری و تسریع در اجرای پروژه‌ها در سطح ملی و استانی

۵. برگزاری برنامه‌های آموزشی و کارگاه‌های توانمندسازی برای ارتقای دانش فنی و مدیریتی متخصصان و ذی‌نفعان طرح ها

۶. تشکیل کارگروه مشترک متشکل از مدیران و کارشناسان دو مجموعه برای بررسی فنی، حقوقی و اقتصادی طرح ها و تصمیم‌سازی‌های لازم