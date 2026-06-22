اعضای کمیته پیگیری مصوبات واحد‌های آسیب‌دیده از جنگ در بیستمین نشست خود، بر لزوم هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مسئول برای رفع چالش‌های تولیدی و حفظ اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی استان تهران تأکید کردند.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران، بیستمین جلسه کمیته پیگیری مصوبات مربوط به واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده از جنگ با هدف بررسی روند اجرای تصمیمات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و پیگیری حمایت از واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده امروز در محل اداره‌کل صمت استان تهران برگزار شد.

در این نشست که به ریاست مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری تهران و با حضور معاون امور صنایع اداره‌کل صمت و نمایندگان دستگاه‌های مسئول برگزار شد، آخرین اقدامات صورت‌گرفته برای رفع چالش‌های این واحد‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت.

اعضای این کمیته ضمن بررسی گزارش‌های ارائه‌شده، بر ضرورت کاهش بروکراسی اداری برای تسریع در اجرای مصوبات تأکید کردند. همچنین راهکار‌های عملی برای تسهیل فرآیند بازگشت این واحد‌ها به ظرفیت کامل تولید و حفظ اشتغال موجود در بنگاه‌های اقتصادی استان تهران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بر اساس تصمیمات این نشست، مقرر شد تا هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای اجرای دقیق مصوبات کارگروه تسهیل، با جدیت بیشتری تداوم یابد تا از توقف فعالیت تولیدکنندگان آسیب‌دیده جلوگیری و مسیر نوسازی و بازسازی این واحد‌ها هموار شود.