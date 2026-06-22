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نمایش «کلوچههای خدا» پس از درخشش در شهرهای مختلف ایران و کسب موفقیتهای مختلف، در جشنوارههای ملی و بینالمللی، دوباره به درخواست خانوادهها به مرکز تئاتر کانون پرورش فکری در تهران بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این نمایش با اقتباس از کتابی به همین نام نوشته کلر ژوبرت و منتشرشده از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، به نویسندگی، طراحی و کارگردانی آرش شریفزاده روی صحنه رفته است.
نمایش «کلوچههای خدا» مخاطبان را به دنیایی فانتزی و دلنشین میبرد؛ جایی که خرس کوچولو پس از بیدار شدن از خواب زمستانی، در مسیر کشف زیباییهای طبیعت با کلاغی مهربان آشنا میشود.
در این سفر رویایی، کودکان با مفاهیمی، چون کار گروهی، همدلی و معنای واقعی دوستی آشنا میشوند و در پایان به این حقیقت شیرین میرسند که طعم کلوچههای خوشمزه را فقط با قلب مهربان میتوان چشید.
گروه بازیگران این اثر متشکل از امینرضا ملکمحمودی، امیرمسعود قاسمی، نساء جبینپور، آریسا قنبریفر، نیایش سروش و سارینا کشاورز است.
در کنار آنها، مهدی فرشیدیسپهری با سرودههایش و فرید نوایی آهنگسازی این اثر را بر عهده دارند.
ریحانه مطهری در طراحی صحنه و لباس، مژده ذکریاپور در ساخت عروسکها، بردیا علمی در طراحی پوستر و علیرضا شاملوفرد در طراحی نور این نمایش را همراهی کردهاند.
همچنین، ایلیا شریفزاده به عنوان دستیار کارگردان و مدیر صحنه در کنار این گروه هنری قرار گرفته و ریحانه مطهری و مجموعه «تئاتر کودک ببین» مسئولیت روابط عمومی و تبلیغات این اثر را بر عهده دارند.
زمان اجرای این نمایش تیر و مرداد ۱۴۰۵، از ساعت ۱۸ در مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در پارک لاله تهران است.
علاقهمندان میتوانند برای تهیه بلیت نمایش «کلوچههای خدا» به سایت تیوال مراجعه کنند.