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گفتوگوی تلویزیونی رئیس قوه قضائیه با مردم امشب پخش خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امشب همزمان با نخستین روز از هفته قوه قضائیه، گفتگوی تلویزیونی حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه با مردم از رسانه ملی پخش خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه در این گفتوگوی تلویزیونی درباره مسائل و موضوعات مهم قضائی و حقوقی و همچنین اقداماتی که قوه قضائیه در یک سال اخیر و به طور کلی در دوره تحول و تعالی قضائی در زمینه تسهیل و تسریع دسترسی شهروندان به عدالت انجام داده است، با مردم گفتوگو خواهد کرد.