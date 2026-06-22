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کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در امتداد اجرای سیاستهای ترویـج فرهنـگ مطالعه و تقویت پیونـد میان خانواده، کتاب و مراکز فرهنگی، در سال جاری «پویش ۴ کتاب، ۴ فصل» را اعلام و اولین دوره آن را برگزار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرحله اول پویش «۴ کتاب، ۴ فصل» با محوریت فصل بهار و شعار «خانواده و کتاب؛ گفتوگو و رشد» تا پایان خرداد ۱۴۰۵، در مراکز فرهنگیهنری کانون پرورش فکری، اجرا شد.
این پویش که هدف آن تبدیل مطالعه به بستری برای گفتوگو و رشد متقابل در خانواده است، در تمامی مراکز فرهنگیهنری کانون سراسر کشور اجرا شد و در این مرحله از پویش، دو اثر موجود در کتابخانههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای مطالعه و تحلیل انتخاب شدند.
اولین کتاب این مجموعه، «پدی پِت پِت» اثر پروین پناهی، داستانی روایتمحور درباره کودکی با لکنت زبان است که با نگاهی متفاوت به چالشهای درونی و بیرونی کودک، مضامینی، چون اضطراب، پذیرش و درک متقابل را به تصویر میکشد و برای گروه سنی «نوجوان» در نظر گرفته شده بود.
کتاب گروه سنی کودک هم؛ «خرس کوچولو، مرا به خانهات ببر» اثر هانس دوبیر ترجمه علیاصغر قاسمی اثری با معماری روایی غنی بر اساس الگوهای روانشناسی یونگ است که سفر روانی فرد از کنجکاوی تا رسیدن به خودآگاهی و تمامیت درونی را در قالب یک داستان جذاب برای کودکان به نمایش میگذارد.
فرآیند اجرایی این پویش در سه مرحله شامل «برنامهریزی در شورای خانواده مراکز»، «معرفی و مطالعه کتاب توسط خانوادهها» و در پایان «برگزاری نشستهای تخصصی با حضور کارشناسان روانشناسی و سلامت یا جلسات گفتگوی خانوادگی» از سوی اداره کل آفرینشهای فرهنگی کانون طراحی شده است.
این پویش با برگزاری چهار دوره ویژه فصلهای بهار؛ تابستان،، پاییز و زمستان که هر دوره دارای کتاب و شعار مجزا است، سعی دارد تا خانوادهها با بهرهگیری از این منابع، مسیر رشد و خودشناسی را در کنار فرزندان خود طی کنند.