به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا نادعلی گفت: شهردار تهران در چهارصد و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی تهران، ری و تجریش برای ارایه گزارش تمهیدات شهرداری تهران در مراسم تشییع رهبر شهید قائد امت ایران حضور خواهد یافت.

وی افزود: در ادامه نامه فرماندار تهران در خصوص اعتراض هیئت تطبیق به مصوبه «مجوز واگذاری بهره برداری ملک تحت مالکیت شهرداری تهران به مجتمع فرهنگی آموزشی فرهیختگان سراج موضوع بند (۶) ماده (۵۵) قانون شهرداری» بررسی و گزارش کمیسیون‌های برنامه و بودجه-شهرسازی و معماری و نظارت و حقوقی قرائت خواهد شد.

نادعلی گفت: همچنین بررسی لایحه «حمایت از شهروندان تهرانی در شش حوزه ماموریتی شهرداری تهران در دوره جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیستی» و «شصتمین صورتجلسه کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران» در دستور کار جلسه چهارصد و شانزدهم جلسه شورا خواهد بود.

وی گفت: به همین ترتیب تعدادی پلاک ثبتی نیز از حیث باغ و غیرباغ بودن در این جلسه تعیین تکلیف خواهد شد.