

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، این مستند به تهیه کنندگی و کارگردان مهدی براتی درمیان، مدیرتولید ابوالفضل زنگویی، تصویربرداران علی زنگویی، بهمن محمدی، محمد مهدی دلاکه و مهدی الله یاری به نمایش گذاشته شد.

جانشین فرمانده سپاه انصارالرضای خراسان جنوبی در این مراسم ضمن گرامیداشت شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهید زیبا از شهدای جنگ دوازده روزه با اشاره به اینکه امروزه جنگ دشمن جنگ ترکیبی است، گفت: مهم‌ترین مولفه در کار رسانه‌ای بصیرت انقلابی است.

سردار یوسفی افزود: امروز دشمن و در راس آن آمریکای جنایتکار و رییس جمهور آن از ابزار رسانه و فضای مجازی برای مدیریت افکار عمومی جهان بهره می‌برند که در شرایط کنونی فعالان فضای مجازی و رسانه باید با بصیرت انقلابی تمامی توطىه‌های دشمنان را خنثی کنند.

وی گفت: دشمن خود را در عرصه رسانه پیروز جنگ معرفی می‌کند درحالی که پیروز واقعی جمهوری اسلامی ایران است که در اوج اقتدار است.

مسئول کمیته فضای مجازی اجلاسیه دو هزار و ۴۰۰ شهید خراسان جنوبی نیز با اشاره به اینکه این مستند به همت مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج استان تهیه شده است گفت: در این مستند به ابعاد زندگی شهید مهدی زیبا پرداخته شده است.

رضایی افزود: مستند‌های شهید نادی از سربیشه، شهید زیبا از بیرجند و شهید علیرضا خسروی نیز در دستور تولید است که بزودی تدوین نهایی انجام و رونمایی می‌شود.

وی گفت: در کنگره ملی دو هزار و چهارصد شهید خراسان جنوبی تولید یک نرم افزار موبایلی که خدمات محور است موضوع اصلی مرتبط با شهدای استان در دست تولید است.

مسئول کمیته فضای مجازی اجلاسیه دو هزار و ۴۰۰ شهید خراسان جنوبی نیز گفت: تولید محتوای با هوش مصنوعی برای شهدا، راه اندازی پویش‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی با کلید واژه دو هزار و چهارصد قهرمان و استفاده از ظرفیت مردمی در غالب پویش رفیق شهیدم از جمله برنامه‌های کمیته فضای مجازی است.

همچنین در این مراسم از ۱۲ تیم برتر رویداد تولید محتوای بسیج «رهبر ایران ما» تجلیل شد.