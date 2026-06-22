کشاورزان کامفیروز مرودشت پس از خزانه گیری برنج و رشد بذر شلتوک، آن‌ها را در مزارع می‌کارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، هر ساله کشاورزان منطقه کامفیروز پس از خزانه گیری برنج، بذر شلتوک را به سینی‌های نشا می‌ریزند، به مزرعه انتقال می‌دهند و پس از رشد در مزرعه می‌کارند.

امسال با توجه به مصرف بهینه آب، کشاورزان به بذر چمپای پاکوتاه روی آورده‌اند که این بذر علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب، در امنیت غذایی کشور هم نقش موثری ایفا می‌کند.

شهرستان مرودشت در شمال فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.