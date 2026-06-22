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مدیرکل غله و خدمات بازرگانی قم از خرید بیش از ۱۱ هزار تن گندم از کشاورزان استان خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۲۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گفت: از آغاز فصل خرید تضمینی گندم تاکنون بیش از ۱۱ هزار تن محصول از کشاورزان قمی خریداری و در مراکز تعیینشده ذخیرهسازی شده است.
مرتضی شجاعیان افزود: فرآیند خرید تضمینی گندم از اواخر اردیبهشتماه آغاز شده و در دو مرکز خرید استان همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار داشت: تاکنون بیش از ۲۵ درصد مطالبات کشاورزانی که محصول خود را تحویل دادهاند، پرداخت شده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی قم پیشبینی کرد میزان خرید تضمینی گندم در استان تا پایان فصل برداشت به حدود ۱۷ هزار تن برسد.