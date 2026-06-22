آموزش بیش از ۱۰۰ هزار زوج، شکل‌ گیری شبکه هفت هزار نفری مبلغان جمعیت و اجرای طرح‌ های ملی حمایت از خانواده و فرزندآوری از مهم ترین فعالیت های بنیاد کرامت رضوی در حوزه جمعیت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل بنیاد کرامت آستان قدس رضوی در مراسم رونمایی از مجموعه نمایشی «هست و نیست» گفت: مجموعه نمایشی «هست و نیست» با حمایت معاونت خدمات اجتماعی بنیاد کرامت تهیه شده است و برای پخش در اختیار شبکه دو سیما قرار گرفت.

محمدحسین استادآقا با اشاره به نگرانی‌ های موجود در حوزه کاهش جمعیت و کاهش نرخ فرزندآوری اظهار داشت: آستان قدس رضوی در سال‌ های اخیر و در پی تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر حل چالش جمعیتی کشور، اقدامات گسترده‌ ای را در این زمینه آغاز کرده است.

به گفته او، با دستور تولیت این آستان مقدس، موضوع جمعیت به یکی از محورهای مهم فعالیت‌ های اجتماعی این مجموعه تبدیل شده است.

استادآقا با اشاره به راه‌ اندازی دبیرخانه جوانی جمعیت در بنیاد کرامت گفت: در کنار این دبیرخانه، کارگروهی متشکل از مدیران آستان و کارشناسان حوزه جمعیت تشکیل شده است تا برنامه‌ ها و سیاست‌ های مرتبط را هدایت و پیگیری کند.

هشدار درباره افزایش آمار سقط جنین

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی در ادامه به طرح «زندگی به سبک رضوی» اشاره و اعلام کرد: این برنامه که از سال ۱۳۹۵ با هدف تقویت بنیان خانواده آغاز شده بود، در سال‌ های اخیر تمرکز بیشتری بر موضوع فرزندآوری و مقابله با سقط جنین پیدا کرده است. بر اساس برخی آمارها و برآوردها، تعداد سقط جنین در کشور به سطحی رسیده که حتی از میزان موالید نیز فراتر رفته است؛ از همین رو بخش قابل توجهی از آموزش‌ های این طرح به آگاهی‌ بخشی در زمینه حفظ جنین اختصاص یافته است.

شبکه ۷ هزار نفری برای ترویج جوانی جمعیت

به گفته استادآقا، زوج‌ هایی که زندگی مشترک خود را در حرم مطهر رضوی آغاز می‌ کنند، به حضور در دوره سه‌ ساله آموزش مجازی دعوت می‌ شوند و تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار زوج از این آموزش‌ ها بهره‌ مند شده‌ اند. همچنین از سال گذشته دوره‌ های حضوری ویژه زوج‌ های مشهدی برگزار شده است که حدود ۱۱ هزار زوج در آن شرکت داشته‌ اند.

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی با اشاره به نتایج این آموزش‌ ها خاطرنشان کرد: میزان طلاق و تعارضات خانوادگی در میان شرکت‌ کنندگان کمتر از دو درصد بوده که اختلاف محسوسی با میانگین کشوری دارد.

وی همچنین گفت: تاکنون نزدیک به ۶ هزار و ۹۰۰ زوج از سراسر کشور در برنامه‌ های زیارتی و آموزشی طرح «همسایه» ویژه زوج‌ های زیارت‌ اولی حضور یافته‌ اند.

استادآقا ادامه داد: مرکز جامع مشاوره آستان قدس رضوی تاکنون به بیش از ۶۸ هزار زوج در قالب خدمات فردی و گروهی مشاوره ارائه کرده است. همچنین شرکت‌ کنندگان در دوره‌ های آموزشی از نظر وجود زمینه‌ های تعارض خانوادگی مورد ارزیابی قرار می گیرند و در صورت نیاز به جلسات تخصصی معرفی می‌ شوند.

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی با اشاره به برگزاری دوره‌ های تربیت مربی جمعیت اعلام کرد: تاکنون حدود ۶۵۰ نفر در این دوره‌ ها آموزش دیده‌ اند و در نتیجه شبکه‌ای متشکل از حدود هفت هزار مبلغ و مشاور جمعیت در سراسر کشور شکل گرفته است که در مراکز مختلف فرهنگی، مذهبی و آموزشی فعالیت می‌ کنند.

وی آموزش بهورزان را نیز از اقدامات مهم در این عرصه دانست و تاکید کرد: تاکنون هفت هزار ۵۰۰ بهورز در استان‌ های خراسان آموزش‌ های مرتبط را دریافت کرده‌ اند و برنامه‌ ریزی برای توسعه این آموزش‌ ها در سطح کشور در حال انجام است.

استادآقا در ادامه به طرح «شکوه مادری» اشاره کرد و عنوان کرد: این طرح ویژه مادران زیر ۴۰ سال دارای حداقل سه فرزند است و تاکنون بیش از ۱۵۰ هزار نفر در آن عضویت یافته‌ اند.

وی تأکید کرد بسیاری از این مادران در کنار ایفای نقش مادری، در عرصه‌ های علمی، فرهنگی و اجتماعی نیز موفق بوده‌ اند و می‌ توانند به عنوان الگو معرفی شوند.

استادآقا در بخش دیگری از سخنانش، به اقدامات آستان قدس در زمینه تسهیل ازدواج اشاره کرد و گفت: از سال ۱۴۰۳ تاکنون حدود چهار هزار و ۵۰۰ سری جهیزیه به زوج‌ های نیازمند، به‌ویژه دهک‌ های پایین درآمدی، اهدا شده است.

وی همچنین به طرح «یسنا» برای حمایت از مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار اشاره و تصریح کرد: این طرح که از سال ۱۴۰۱ با همکاری وزارت رفاه آغاز شده بود، اکنون به برنامه‌ ای ملی با حمایت دولت و مجلس تبدیل شده است.

«هست و نیست»؛ روایت‌ هایی کوتاه از تصمیم‌ های سرنوشت‌ ساز

علیرضا باغشنی، تهیه‌ کننده و کارگردان این مجموعه، نیز در این نشست گفت: تجربه تولید مستندها و برنامه‌ های تلویزیونی در حوزه جمعیت نشان داده است که رسانه می‌ تواند در تغییر تصمیم خانواده‌ ها و جلوگیری از سقط جنین نقش مؤثری ایفا کند.

وی توضیح داد: که هدف اصلی مجموعه «هست و نیست» اصلاح نگرش عمومی نسبت به خانواده، فرزندآوری و زنان باردار است.

به گفته او، در این آثار تلاش شده نشان داده شود که گاهی یک رفتار یا تصمیم نادرست از سوی اطرافیان می‌ تواند زمینه‌ ساز از دست رفتن یک زندگی شود و در مقابل، رفتار درست می‌تواند امید و انگیزه حفظ فرزند را تقویت کند.

باغشنی افزود: ۱۰ موضوع پرتکرار و مهم در زمینه سقط جنین برای این مجموعه انتخاب شده است؛ از جمله نقش پزشکان، برخورد کارفرمایان، ادامه تحصیل مادران و فشارهای اجتماعی و خانوادگی.

وی با بیان اینکه مدت زمان هر قسمت بین سه تا پنج دقیقه است، اظهار کرد: کوتاه بودن این آثار امکان پخش مکرر آن‌ ها را در میان برنامه‌ های تلویزیونی فراهم می‌ کند.

باغشنی تأکید کرد: این مجموعه تنها آغاز راه است و برای اثرگذاری بیشتر باید تولید چنین آثاری ادامه یابد.

رویکرد شبکه دو؛ ایجاد ساز و کار برای پیوند میان خانواده‌ ها

مدیر شبکه دو سیما، نیز در این نشست با اشاره به هویت این شبکه به عنوان «شبکه خانواده» بیان کرد: رویکرد اصلی شبکه پرداختن به مسائل خانواده یا روایت موضوعات مختلف از منظر خانواده است.

حامد مروت‌ نژاد با اشاره به تجربه چندساله شبکه در حوزه جمعیت و پیشگیری از سقط جنین افزود: مبانی نظری برنامه‌ ها بر تکریم جایگاه پدر و مادر استوار شده است و تلاش شده پاسخ مناسبی به دغدغه‌ های مخاطبان داده شود.

مروت‌ نژاد با اشاره به ایجاد سازوکارهایی برای پیوند میان خانواده‌ ها و مجموعه‌ های مردمی فعال در حوزه جمعیت، گفت: پس از پخش برنامه‌ ها، مخاطبان به سامانه‌ ها و گروه‌ های فعال این حوزه هدایت می‌ شوند.

مدیر شبکه دو سیما، همچنین با اشاره به تأکید رهبر شهید بر «ترجمه رسانه‌ ای» مسائل اجتماعی اظهار داشت: مفاهیم عمیق باید از طریق قالب‌ هایی همچون فیلم، سریال، طنز و روایت‌ های جذاب برای مردم قابل فهم شوند.

وی مجموعه‌ هایی نظیر «کلینیک رویا» و «در و تخته» را نمونه‌ هایی از موفقیت در این حوزه دانست و ادامه داد: تجربه نشان داده است که مخاطب از طریق داستان و شخصیت‌ پردازی ارتباط بیشتری با مفاهیم برقرار می‌ کند.

تأکید بر نقش پدران در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سقط جنین

در ادامه، سمیه کاظمی، مدیر گروه خانواده شبکه دو، با اشاره به برخی ذهنیت‌ های نادرست درباره فرزندآوری گفت: بسیاری از موانع موجود ریشه در کلیشه‌ های ذهنی و نگرانی‌ های فرهنگی و اقتصادی دارد و رسانه می‌تواند در اصلاح این نگاه‌ ها نقش‌ آفرین باشد.

وی از برنامه‌ هایی مانند «عصر خانواده» و «از مامان بگو» به عنوان بخشی از تلاش‌ های شبکه دو برای ترویج فرهنگ خانواده و تکریم مقام مادر یاد کرد و افزود: نقش پدران نیز در تصمیم‌ گیری‌ های مرتبط با سقط جنین بسیار مهم است و به همین دلیل بخشی از برنامه‌ ها به تبیین جایگاه پدر اختصاص یافته است.

کاظمی در پایان تأکید کرد که هدف اصلی شبکه دو ایجاد تغییر نگرش نسبت به ارزش حیات، تداوم نسل و کرامت زن در بستر خانواده است و امیدوار است استمرار این مسیر به کاهش سقط جنین و تقویت فرزندآوری در جامعه منجر شود.