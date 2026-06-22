به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دوره‌های تابستانه کافنا با رویکرد آموزش مهارت‌محور و آشنایی کودکان و نوجوانان با فناوری‌های نوین برگزار می‌شود. این دوره‌ها در قالب رشته‌های هوش مصنوعی، آزمایشگاه خلاقیت با هوش مصنوعی، سواد اقتصادی مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال، نانوفناوری، رباتیک، زیست‌فناوری، نجوم و کیهان‌شناسی و سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی ارائه می‌شوند.

دوره «آشنایی با دنیای هوش مصنوعی» ویژه نوجوانان ۱۰ تا ۱۸ سال برگزار می‌شود و سرفصل‌هایی همچون آشنایی با مفهوم هوش مصنوعی، شیوه یادگیری ماشین‌ها از داده‌ها، تفاوت ذهن انسان و سامانه‌های هوشمند، محدودیت‌ها و چالش‌های هوش مصنوعی، تفکر تحلیلی، حل مسئله و کاربرد‌های این فناوری در زندگی روزمره و آینده مشاغل را دربر می‌گیرد. همچنین برای شرکت‌کنندگان این دوره گواهی کافنا صادر خواهد شد.

کافنا همچنین دوره «آزمایشگاه خلاقیت با هوش مصنوعی» را برای کودکان ۷ تا ۱۰ سال در چهار ترم آموزشی برگزار می‌کند. طراحی و ساخت پروژه‌های تصویری، خلق آثار هنری با هوش مصنوعی، تولید انیمیشن و داستان‌نویسی و تولید کتاب از محور‌های این دوره است. هر ترم شامل هشت جلسه عملی و پروژه‌محور خواهد بود و در پایان گواهی کافنا به شرکت‌کنندگان اعطا می‌شود.

رشته «سواد اقتصادی مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال» نیز با محور‌هایی از جمله آشنایی با مفاهیم اقتصادی، تصمیم‌گیری و مدیریت منابع، اقتصاد دیجیتال، فرصت‌ها و چالش‌های فناوری در اقتصاد، نگاه کارآفرینانه و استفاده مسئولانه از ابزار‌های دیجیتال برگزار می‌شود.

در رشته «نانوفناوری»، شرکت‌کنندگان با جهان نانو، کاربرد‌های این فناوری در حوزه‌های پزشکی، انرژی و صنعت، پروژه‌های علمی و فناوری‌های نوظهور آشنا می‌شوند. برای این دوره امکان دریافت گواهی مشترک کافنا و ستاد توسعه نانوفناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری فراهم شده است.

رشته «رباتیک» نیز شامل آموزش مبانی ربات‌ها و سامانه‌های هوشمند، طراحی و ساخت سازه‌های رباتیکی، آشنایی با حسگر‌ها و اجرای پروژه‌های عملی است و در پایان دوره گواهی صادر می‌شود.

در رشته «زیست‌فناوری»، مباحثی از جمله سلول، ژن، فناوری‌های زیستی، کاربرد‌های زیست‌فناوری در سلامت و محیط زیست و پروژه‌های علمی متناسب با گروه‌های سنی مختلف ارائه خواهد شد. شرکت‌کنندگان این رشته امکان دریافت گواهی مشترک کافنا و قطب کشوری زیست‌فناوری را خواهند داشت.

رشته «نجوم و کیهان‌شناسی» نیز با موضوع‌هایی همچون منظومه شمسی، ساختار جهان، ستاره‌ها و اجرام آسمانی، مبانی مشاهده و تحلیل آسمان و تفکر اکتشافی برگزار می‌شود. برای این رشته نیز گواهی مشترک کافنا و سازمان فضایی ایران پیش‌بینی شده است.

از جمله رشته‌های جدید افزوده‌شده به برنامه تابستانه کافنا، دوره «سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی» است که با همکاری پژوهشگاه رویان و ویژه استان تهران برگزار می‌شود. کلاس‌های این رشته در محل پژوهشگاه رویان تشکیل خواهد شد.

این دوره در دو گروه سنی کودکان ۷ تا ۱۱ سال و نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ سال ارائه می‌شود. در بخش کودکان، موضوع‌هایی مانند آشنایی با سلول‌ها، موجودات زنده، محیط زیست، ژنتیک مقدماتی، ساختار بدن و فعالیت‌های عملی و آزمایشگاهی آموزشی ارائه خواهد شد. در بخش نوجوانان نیز مباحثی همچون سلول‌های بنیادی، پزشکی بازساختی، DNA و ژنتیک، زیست‌فناوری، ساختار و عملکرد مغز، سیستم خون و قلب، میکروب‌ها، بافت‌شناسی و مهارت‌های پژوهشی آموزش داده می‌شود.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، شرکت‌کنندگان این رشته متناسب با گروه سنی خود از طریق فعالیت‌های عملی، آزمایش، مشاهده و اجرای پروژه‌های آموزشی با مباحث علوم زیستی و فناوری‌های مرتبط آشنا خواهند شد. همچنین برای این دوره گواهی مشترک کافنا و پژوهشگاه رویان صادر می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند تا ۲۰ تیر ۱۴۰۵ برای ثبت‌نام در دوره‌های تابستانه به مراکز کانون پرورش فکری در سراسر مراجعه کنند.