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مهلت ثبتنام دورههای تابستانه «کانون علوم و فناوریهای نوین ایران (کافنا)» در حالی تا ۲۰ تیر تمدید شد که چند رشته جدید نیز به فهرست دورههای آموزشی این مجموعه افزوده شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دورههای تابستانه کافنا با رویکرد آموزش مهارتمحور و آشنایی کودکان و نوجوانان با فناوریهای نوین برگزار میشود. این دورهها در قالب رشتههای هوش مصنوعی، آزمایشگاه خلاقیت با هوش مصنوعی، سواد اقتصادی مبتنی بر فناوریهای دیجیتال، نانوفناوری، رباتیک، زیستفناوری، نجوم و کیهانشناسی و سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی ارائه میشوند.
دوره «آشنایی با دنیای هوش مصنوعی» ویژه نوجوانان ۱۰ تا ۱۸ سال برگزار میشود و سرفصلهایی همچون آشنایی با مفهوم هوش مصنوعی، شیوه یادگیری ماشینها از دادهها، تفاوت ذهن انسان و سامانههای هوشمند، محدودیتها و چالشهای هوش مصنوعی، تفکر تحلیلی، حل مسئله و کاربردهای این فناوری در زندگی روزمره و آینده مشاغل را دربر میگیرد. همچنین برای شرکتکنندگان این دوره گواهی کافنا صادر خواهد شد.
کافنا همچنین دوره «آزمایشگاه خلاقیت با هوش مصنوعی» را برای کودکان ۷ تا ۱۰ سال در چهار ترم آموزشی برگزار میکند. طراحی و ساخت پروژههای تصویری، خلق آثار هنری با هوش مصنوعی، تولید انیمیشن و داستاننویسی و تولید کتاب از محورهای این دوره است. هر ترم شامل هشت جلسه عملی و پروژهمحور خواهد بود و در پایان گواهی کافنا به شرکتکنندگان اعطا میشود.
رشته «سواد اقتصادی مبتنی بر فناوریهای دیجیتال» نیز با محورهایی از جمله آشنایی با مفاهیم اقتصادی، تصمیمگیری و مدیریت منابع، اقتصاد دیجیتال، فرصتها و چالشهای فناوری در اقتصاد، نگاه کارآفرینانه و استفاده مسئولانه از ابزارهای دیجیتال برگزار میشود.
در رشته «نانوفناوری»، شرکتکنندگان با جهان نانو، کاربردهای این فناوری در حوزههای پزشکی، انرژی و صنعت، پروژههای علمی و فناوریهای نوظهور آشنا میشوند. برای این دوره امکان دریافت گواهی مشترک کافنا و ستاد توسعه نانوفناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری فراهم شده است.
رشته «رباتیک» نیز شامل آموزش مبانی رباتها و سامانههای هوشمند، طراحی و ساخت سازههای رباتیکی، آشنایی با حسگرها و اجرای پروژههای عملی است و در پایان دوره گواهی صادر میشود.
در رشته «زیستفناوری»، مباحثی از جمله سلول، ژن، فناوریهای زیستی، کاربردهای زیستفناوری در سلامت و محیط زیست و پروژههای علمی متناسب با گروههای سنی مختلف ارائه خواهد شد. شرکتکنندگان این رشته امکان دریافت گواهی مشترک کافنا و قطب کشوری زیستفناوری را خواهند داشت.
رشته «نجوم و کیهانشناسی» نیز با موضوعهایی همچون منظومه شمسی، ساختار جهان، ستارهها و اجرام آسمانی، مبانی مشاهده و تحلیل آسمان و تفکر اکتشافی برگزار میشود. برای این رشته نیز گواهی مشترک کافنا و سازمان فضایی ایران پیشبینی شده است.
از جمله رشتههای جدید افزودهشده به برنامه تابستانه کافنا، دوره «سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی» است که با همکاری پژوهشگاه رویان و ویژه استان تهران برگزار میشود. کلاسهای این رشته در محل پژوهشگاه رویان تشکیل خواهد شد.
این دوره در دو گروه سنی کودکان ۷ تا ۱۱ سال و نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ سال ارائه میشود. در بخش کودکان، موضوعهایی مانند آشنایی با سلولها، موجودات زنده، محیط زیست، ژنتیک مقدماتی، ساختار بدن و فعالیتهای عملی و آزمایشگاهی آموزشی ارائه خواهد شد. در بخش نوجوانان نیز مباحثی همچون سلولهای بنیادی، پزشکی بازساختی، DNA و ژنتیک، زیستفناوری، ساختار و عملکرد مغز، سیستم خون و قلب، میکروبها، بافتشناسی و مهارتهای پژوهشی آموزش داده میشود.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، شرکتکنندگان این رشته متناسب با گروه سنی خود از طریق فعالیتهای عملی، آزمایش، مشاهده و اجرای پروژههای آموزشی با مباحث علوم زیستی و فناوریهای مرتبط آشنا خواهند شد. همچنین برای این دوره گواهی مشترک کافنا و پژوهشگاه رویان صادر میشود.
علاقهمندان میتوانند تا ۲۰ تیر ۱۴۰۵ برای ثبتنام در دورههای تابستانه به مراکز کانون پرورش فکری در سراسر مراجعه کنند.