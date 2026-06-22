همزمان با ایام ماه محرم و برگزاری برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در روستا‌های شهرستان ساوجبلاغ، مسجد روستای احمدآباد اعتبارآباد به مرکزی برای اجرای برنامه‌های متنوع مردمی تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، در قالب پویش «جان‌فدا»، جمعی از جوانان و نوجوانان روستا در دوره‌های آموزشی و برنامه‌های آمادگی شرکت می‌کنند. این برنامه‌ها با هدف ارتقای روحیه مسئولیت‌پذیری، انسجام اجتماعی و آمادگی عمومی در میان نسل جوان برگزار می‌شود.

در کنار این فعالیت‌ها، مسابقات ورزشی به‌ویژه والیبال نیز با محوریت مسجد برگزار می‌شود و جوانان پیش از اقامه نماز جماعت در فضایی صمیمی و پرنشاط به رقابت می‌پردازند. این برنامه‌ها نقش مهمی در تقویت ارتباطات اجتماعی و جذب نوجوانان و جوانان به فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی ایفا می‌کند.

برگزاری سفره‌های اطعام، گردهمایی‌های مردمی و برنامه‌های مناسبتی از دیگر فعالیت‌هایی است که با مشارکت گسترده اهالی در مسجد روستا انجام می‌شود و زمینه همدلی و همراهی بیشتر میان مردم را فراهم آورده است.

همزمان با شب‌های عزاداری ماه محرم، اهالی روستای احمدآباد اعتبارآباد پس از اقامه نماز جماعت و برگزاری مراسم سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، با در دست داشتن پرچم‌های عزاداری و نماد‌های مذهبی راهی هشتگرد می‌شوند تا در اجتماعات بزرگ مردمی و آیین‌های سوگواری شهرستان ساوجبلاغ حضور یافته و ارادت خود را به ساحت سیدالشهدا (ع) به نمایش بگذارند.