به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر نگهداری و تعمیرات (نت) شرکت ملی حفاری ایران گفت: در یک طرح ابداعی توسط کارشناسان اداره الکترونیک این مدیریت، مدار منطقی و تغییر سیستم ۱۰ تجهیز‌ای سی ماژوئل کنترل دیزل ژنراتور دکل‌های حفاری برای نخستین بار طراحی شد.

عبدالحسین آلبوشوکه افزود: این ماژوئل‌ها مربوط به دکل‌های ۳۷ و ۳۹ و ۸۹ فتح است که در راستای همخوانی و راه اندازی موتور‌های این دکل‌ها با اتاق برق، باز طراحی و در مدار عملیات قرار گرفت.

وی با اشاره به امکانات و ظرفیت‌های فنی و تخصصی این مدیریت و برخورداری از متخصصان و کارشناسان خبره، ادامه داد: ماژوئل‌های حساس الکترونیکی این دکل‌ها به علت نوسان شدید دامنه ولتاژ و فرکانس امکان همزمان استفاده از موتور‌ها را نداشت که با توجه به حساسیت بالای این تجهیزات و عدم وجود جایگزین، تغییر سیستم آنها در دستور کار تعریف شد.

آلبوشوکه با اشاره به راهکار ابداعی در برنامه تعمیر این تجهیزات، اظهارکرد: به لحاظ پیچیدگی اجزای داخلی ماژوئل‌ها تغییر سیستم آنها نیازمند یک رویکرد چند مرحله‌ای شامل تشخیص دقیق نقص، تعویض قطعات قدیمی با قطعات سازگار و با کیفیت، کالیبره کردن و تنظیم دقیق پارامتر‌های عملکردی شامل مقادیر کنترل دور و کنترل ولتاژ در حالت مطلوب و در نهایت آزمون‌های جامع برای اطمینان از عملکرد صحیح و جلوگیری از آسیب احتمالی به سایر قسمت‌های حساس دستگاه بود.

مدیر نگهداری و تعمیرات شرکت ملی حفاری ایران گفت: پس از اتمام تعمیرات، ماژوئل‌ها به صورت موفقیت آمیز بر روی دستگاه‌های پیش گفته راه اندازی شد و بررسی نتایج عملکرد آنها نشان داد که به طور کامل به حالت عملکرد اولیه بازگشته‌اند.