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مراسم سینه زنی سنتی لاری ، همزمان با ماه محرم در شهر لار برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سینه زنی سنتی لاری که آیینی ریشه دار است و از نسلهای قبل به یادگار مانده است از شاخصترین شیوههای عزاداری در جنوب کشور به شمار میرود.
در این مراسم پیرغلامان و پیشکسوتان در پیشانی دستههای عزاداری قرار میگیرند و جوانان و نوجوانان با حفظ نظم و ساختاری سنتی، این میراث را زنده نگه میدارند.
سینه زنی سنتی لاری به دلیل ویژگیهای منحصر بهفرد فرهنگی و مذهبی ، سال ۱۳۹۱ در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت ملی رسیده است.
لارستان در جنوب فارس و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.