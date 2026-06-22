به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سینه زنی سنتی لاری که آیینی ریشه دار است و از نسل‌های قبل به یادگار مانده است از شاخص‌ترین شیوه‌های عزاداری در جنوب کشور به شمار می‌رود.

در این مراسم پیرغلامان و پیشکسوتان در پیشانی دسته‌های عزاداری قرار می‌گیرند و جوانان و نوجوانان با حفظ نظم و ساختاری سنتی، این میراث را زنده نگه می‌دارند.

سینه زنی سنتی لاری به دلیل ویژگی‌های منحصر‌ به‌فرد فرهنگی و مذهبی ، سال ۱۳۹۱ در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت ملی رسیده است.

لارستان در جنوب فارس و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.