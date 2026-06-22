به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فلاح زاده در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به آغاز اجرای طرح‌های هوشمندسازی با همکاری شرکت‌های فناور و دانش بنیان از سال گذشته در شهرک‌های صنعتی جهان آباد و یزد به عنوان پایلوت ایجاد سیستم پایش منابع آبی برای شناسایی هدررفت آب در واحد‌های صنعتی، اجرای ۲۰ کیلومتر فیبر نوری، تویض چراغ‌های روشنایی به led و اجرای طرح ملی تعویض رایگان الکتروموتور‌های کولر‌های آبی با ظرفیت ۲۰ هزار دستگاه با همکاری بخش خصوصی در شهرک جهان آباد میبد را از جمله طرح‌های صورت گرفته در زمینه بهینه سازی و هوشمندسازی مدیریت مصرف آب و انرژی عنوان کرد.

وی همچنین از تحقق ۹۴ درصدی شاخص‌های سازمان صنایع کوچک در استان طی سال گذشته خبر داد و گفت: با وجود چالش‌های امنیتی و اقتصادی کشور در سال گذشته و خسارت‌های ناشی از حملات دشمن در جنگ اخیر به برخی واحد‌های صنعتی، اقدامات موثری در زمینه سرمایه گذاری و احیای طرح‌های راکد و هوشمندسازی مصرف انرژی صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان افزود: با وجود دو مورد حمله دشمن آمریکایی صهیونی به شهرک‌های صنعتی یزد و یزدمهر در جنگ تحمیلی سوم که منجر به خسارت صددرصدی به برخی واحد‌ها شد و همچنین تعویق سه ماهه اخذ اسناد مالی، این شرکت به تحقق ۹۴ درصدی شاخص‌های سازمان صنایع کوچک دست یافت و در ایام جنگ نیز فعالیت بخش تولید به هیچ وجه متوقف نشد و حتی ۷۷ درصد از امتیازات حوزه شهرک سازی با هزینه کرد ۹۰۰ میالیارد تومان در یکسال گذشته جذب شده است.

فلاح زاده با اشاره به انعقاد ۱۶۴ قرارداد واگذاری به مساحت ۱۰۸ هکتار در شهرک‌های صنعتی استان در یکسال گذشته تصریح کرد: در پایش طرح‌های راکد نیز ۵۲۸ طرح به وسعت ۲۹۷ هکتار مورد رسیدگی قرار گرفت که این اقدام باعث تسریع در ساخت و ساز‌های متقاضیان در شهرک‌ها شده است.

مدیر شرکت عمران شهرک صنعتی یزد هم در این نشست خبری از راه اندازی مدول دوم تصفیه خانه این شهرک تا پایان تابستان خبر داد و گفت: بزرگ‌ترین تصفیه خانه تک مدول کشور با ظرفیت چهار هزار متر مکعب در شهرک صنعتی یزد فعال است و آب بازچرخانی شده برای ۶۰ هکتار فضای سبز این شهرک و منطقه ویژه اقتصادی یزد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وزیری ادامه داد: مدول دوم این تصفیه خانه نیز با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال تکمیل است و بهره برداری از آن تا پایان تابستان پیگیری می‌شود.

وی فعالیت دو خط توزیع آب مجزا برای شرب و صنعت به عنوان طرحی کم نظیر در کشور، اجرای طرح هوشمندسازی و مدیریت مصرف انرژی، تجهیز واحد‌های صنعتی به کنتور‌های هوشمند، جایگرینی لامپ‌های پرمصرف با لامپ‌های کم مصرف led، اجرای فیبر نوری به طول ۴۳ کیلومتر و تردد و ایمنی را از مهمترین اقدامات انجام شده در این شهرک برشمرد.