بیش از ۳ هزار مگاوات برق قطع‌نشو در تیرماه، برای عرضه به متقاضیان آماده است؛ ظرفیتی که می‌تواند خیال صنایع و مصرف‌کنندگان بزرگ را برای تابستان راحت‌تر کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از وزارت نیرو، در سال‌های گذشته، سامانه تخصیص برق ایران (ستبا) حراج ویژه‌ای تحت عنوان «برق قطع‌نشو» برگزار کرده است که در دوره‌های ناترازی برق، این امکان را برای واحدهای صنعتی فراهم می‌کند تا برق مورد نیاز خود را با تضمین بدون قطعی تأمین کنند.

بر اساس آمار ارائه‌شده، در تابلوی برق آزاد، ۲۳۰ نیروگاه به ظرفیت ۱۴۷۴ مگاوات برای خردادماه عرضه کرده‌اند که از این میزان، ۶۱۶ مگاوات معامله شده و الباقی آماده فروش به متقاضیان است.

سامانه تخصیص برق ایران اقدام به برگزاری حراج ویژه‌ای برای معامله برق آزاد تحت عنوان «برق قطع نشو» کرده است. این اقدام به‌منظور تأمین برق پایدار برای صنایع و مشترکانی که نیاز به تأمین مداوم انرژی دارند، صورت گرفته است.

بر این اساس، «برق قطع نشو» اصطلاحی است که در ایران برای اشاره به تأمین برق پایدار، به‌ویژه برای صنایع و مشترکانی که دارای فیدر اختصاصی هستند و نیاز به برق مداوم دارند، استفاده می‌شود. خرده‌فروشان برق و صنایعی که دارای فیدر اختصاصی برق و یا قابلیت کنترل‌پذیری هستند، می‌توانند با شرکت در حراج «برق قطع نشو»، برق مورد نیاز خود را بدون نگرانی از قطعی در دوره ناترازی، تأمین کنند.

این گزارش می‌افزاید سامانه تخصیص برق ایران (ستبا) با هدف ایجاد بستری کارآمد در جهت توسعه پایدار و بهبود اقتصاد انرژی کشور ایجاد شده و امکان تبادل انرژی بین تأمین‌کنندگان و خریداران را فراهم می‌کند. اجرای این حراج‌ها، گامی مهم در جهت شفافیت، رقابت‌پذیری و افزایش امنیت تأمین انرژی در کشور محسوب می‌شود.

بنا بر این گزارش، بررسی وضعیت عرضه برق در بازار برق نشان می‌دهد که هم‌اکنون سه منبع اصلی نیروگاه‌های سبز، نیروگاه‌های خودتأمین صنایع و تابلوی برق آزاد برای تأمین برق پایدار و بدون قطعی در اختیار متقاضیان قرار دارد.

بر اساس این گزارش، در تابلوی برق آزاد، ۲۳۰ نیروگاه به ظرفیت ۱۴۷۴ مگاوات برای خردادماه عرضه کرده‌اند که از این میزان، ۶۱۶ مگاوات معامله شده و مابقی آماده فروش به متقاضیانی است که مازاد بر مصرف تعیین‌شده خود نیاز به تهیه برق دارند. همچنین در تابلوی برق سبز، ۴۷۹ مگاوات برق عرضه شده که از این میزان ۱۵۷ مگاوات به فروش رسیده است.

این گزارش می‌افزاید بررسی ظرفیت‌های موجود در بازار برق نشان می‌دهد بیش از 3 هزار مگاوات برق قطع‌نشو در تیرماه، برای عرضه به متقاضیان آماده است؛ ظرفیتی که می‌تواند خیال صنایع و مصرف‌کنندگان بزرگ را برای تابستان راحت‌تر کند . پیش‌بینی می‌شود در تیرماه ۱۵۰۰ مگاوات دیگر به این میزان اضافه شود و میزان عرضه در تابلوی برق آزاد و برق سبز نسبت به سال گذشته حدود سه تا چهار برابر افزایش یابد.

بنا بر این گزارش، معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به الزام صنایع انرژی‌بر به تأمین برق مازاد از تابلوی برق سبز و آزاد، تأکید کرده است که از امروز صنایع فولادی، پتروشیمی، سیمان و سایر صنایع انرژی‌بر موظف‌اند برق مازاد بر سقف تعیین‌شده خود را از طریق تابلوی برق آزاد، تابلوی برق سبز یا گواهی صرفه‌جویی انرژی تأمین کنند.

بر اساس این گزارش، امتیاز ویژه برق معامله‌شده در این تابلو آن است که مشمول برنامه‌های مدیریت بار اعلامی شبکه برق کشور نخواهد شد و به عنوان برق پایدار در ایام ناترازی شبکه محسوب می‌شود . بنابراین خرید این برق اگرچه با قیمت بالاتر نسبت به تعرفه‌های دولتی برای صنایع است، ولی با توجه به ناترازی موجود در ایام اوج بار و محدودیت‌های احتمالی، می‌تواند برای برخی از این مشترکان دارای صرفه اقتصادی باشد.

این گزارش می‌افزاید در سمت تقاضای تابلوی برق آزاد، مشترکانی که نیاز به تأمین برق پایدار خصوصاً در ایام ناترازی تولید و مصرف شبکه دارند، قرار خواهند گرفت. در سمت عرضه نیز نیروگاه‌های جدید و مولدهای مقیاس کوچک مشمول می‌توانند نسبت به عرضه برق خود در این تابلو اقدام کنند.